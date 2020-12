В Нижнем Тагиле планируется пикет против передачи скорой помощи на аутсорсинг

Водители автомобилей скорой помощи в Нижнем Тагиле собираются выйти на пикет против перевода на аутсорсинг, то есть передачи частной компании.

Организаторы мероприятия рассказали об этом за пять дней. Они записали видеообращение. Оно опубликовано в группе движения «Тагил за перемены» во «Вконтакте». Один из водителей скорой помощи рассказал, что активисты понесли уведомление о проведении мероприятия в администрацию Нижнего Тагила. В нем сообщается, что пикет пройдет 19 декабря. Теперь активисты ждут ответа. Планируется, что в пикете участие примут 10 человек. Напомним, планируется, что на аутсорсинг будут переведены скорые Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского. Были объявлены три конкурса на общую сумму в 1,4 миллиарда рублей. В результате заявку на них подала только одна компания «РТ-Социальная сфера». После рассмотрения первой части заявок конкурс признали несостоявшимся ввиду того, что другие компании не заявились. «Преимущество только для коммерсантов». Как в Тагиле скорую передают на аутсорсинг

