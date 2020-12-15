В Нижнем Тагиле планируется пикет против передачи скорой помощи на аутсорсинг

Напомним, планируется, что на аутсорсинг будут переведены скорые Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского. Были объявлены три конкурса на общую сумму в 1,4 миллиарда рублей. В результате заявку на них подала только одна компания «РТ-Социальная сфера». После рассмотрения первой части заявок конкурс признали несостоявшимся ввиду того, что другие компании не заявились.