В Нижнем Тагиле водители провели обкатку новых низкопольных трамваев

В Нижнем Тагиле водители провели обкатку новых низкопольных трамваев

Сегодня, 22:32ОбществоPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле общественный транспорт потерпит процесс модернизации. На дорогах будут ездить экологически безопасные автобусы и низкопольные трамваи.

Связано это с преддверием празднования 300-летия города.

Отмечается, что в новые трамвайные вагоны обладают более плавным разгоном и остановкой. Наибольшее отличие: система управления. Теперь приводить в движение транспортное средство будет не водитель, путем нажатия ножной педали, а специальный джойстик.

В общей сложности в Нижем Тагиле появилось три низкозольных трамвая. На реализацию проекта было выделено свыше 100 миллионов рублей.

Сейчас поступили все вагоны, ведется сборка. Ориентировочные сроки выхода первого вагона на линию: 17 декабря, в четверг. Вагоны будут появляться на всех маршрутах,рассказал ТК «ОТВ» директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Также в городе появились новые экологически безопасные автобусы. Их администрация Нижнего Тагила закупила в рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух».

Автобусы сегодня суперсовременные, расход топлива 3,5 литра. Вредные вещества будут минимизироваться с точки зрения природного газа,отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

На данный момент в город было доставлено пять автобусов, еще двенадцать ожидают своего прибытия из Ульяновска. Планируется, что на маршруты транспорт выйдет в 2021 году.

Photo:TagilCity.ru

Напомним, 24 ноября в Нижний Тагил прибыл первый низкопольный трамвайный вагон модели 71-415, его производителем является АО «Уралтрансмаш».

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