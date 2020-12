В Свердловской области установили максимальный уровень прироста коммунальных платежей для населения в 2021 году, он составит 5,4%. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно документу, в первом полугодии плату за коммунальные услуги повышать не будут, а во втором полугодии она вырастет не более чем на 5,4%. При этом, в соответствии с распоряжением Правительства РФ, в среднем по Свердловской области прирост цен должен составить 3,4%. Напомним, в августе 2020 года губернатор региона Евгений Куйвашев выступил с предложением об увеличении коммунальных услуг с 1 июля 2021 года в среднем на 5,24%. Евгений Куйвашев предложил повысить платежи за коммунальные услуги

