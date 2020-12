Виноват «ковид»: на Урале пациенты травмпункта вынуждены ползти к врачу по лестнице

Пациенты Верхнепышминской горбольницы пожаловались на травмпункт, который расположен на втором этаже здания.

Людям с травмами ног, рук спины и другими приходится буквально ползти по лестнице. Об этом написали подписчики группы «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» во «ВКонтакте». По словам подписчика, ему пришлось обратиться в травмпункт в поликлинике Верхней Пышмы. Он отметил, что в помещении нет лифта. Все больные с травмой ноги или позвоночника буквально ползут на второй этаж.написал он. В комментариях к посту жители выразили недовольство по поводу расположения кабинетов травматолога и рентгена. Они отмечают, что до пандемии эти кабинеты находились на первом этаже здания. Другой подписчик отметил, что ему самому пришлось обратиться в медучреждение со сломанной ногой. Он написал, что положение безвыходное, так как бывшее здание отдано для больных коронавирусом. В самой больнице сказали, что травмпункт раньше действительно находится на первом этаже, затем его вынужденно перенесли на второй этаж другого здания медицинского учреждения в связи перепрофилированием ряда отделений больницы под «ковидный» госпиталь. «Чистый» травмпункт был экстренно организован в одном из корпусов взрослой поликлиники, на втором этаже, где есть рентген-кабинет. Это временная мера, продиктованная текущей эпидемиологической ситуацией.рассказали Znak в больнице. Там отметили, что оборудовать здание лифтом в короткие сроки нет возможности и добавили, что медперсонал готов помочь с подъемом по лестнице и пообещали вернуть травмпункт на первый этаж, когда больница заработает в привычном режиме.

