ВКонтакте обновляет дизайн десктопной версии для всех пользователей

ВКонтакте обновляет дизайн десктопной версии (vk.com): свежее оформление появится у всех пользователей сегодня.

Иконки стали заметнее и лаконичнее, а шапка сайта сменила синий цвет на белый — на ней ярко выделяется новый логотип. Теперь ВКонтакте выглядит похоже и узнаваемо на всех устройствах, и пользователям легче фокусироваться на общении и контенте. В октябре новую версию сайта ВКонтакте смогли оценить 100 тысяч добровольцев. По итогам тестового запуска 78% из них предпочли свежий дизайн старому. При этом многие написали в Поддержку с просьбой включить обновлённый дизайн всем пользователям. Важная цель обновления — развитие дизайн-системы VK. На ней основана экосистема ВКонтакте, в которую входят Еда ВКонтакте, Такси ВКонтакте и другие сервисы. Новый дизайн стал более простым и универсальным как для пользователей, так и для большого сообщества дизайнеров и разработчиков. В новой версии ВКонтакте стало больше белого цвета с яркими акцентами — и исчезла синяя шапка сайта. При этом синий цвет остаётся для VK фирменным: он будет даже активнее применяться в коммуникациях. Павел Князев, директор по дизайну ВКонтакте: «Обновлённый дизайн сайта отражает бренд ВКонтакте — в нём использованы фирменные цвета и новый логотип. Теперь все версии VK унифицированы, а мы продолжаем развивать нашу дизайн-систему. Это позволит нам не только усовершенствовать процесс разработки, но и приступить к созданию тёмной темы в веб-версии. Мы объединили все изменения в один релиз, но Команда ВКонтакте каждый день работает над тем, чтобы платформа становилась удобнее. Например, тестовый запуск помог убедиться, что переход на новый дизайн будет комфортным для пользователей: статистика показывает, что добровольцам не пришлось менять свои привычки и поведение на сайте». Также в шапке сайта появился обновлённый логотип. Теперь в нём используется привычная иконка, но более глубокого синего оттенка — насыщенные цвета стали частью бренд-платформы. Иконку дополняет название соцсети, написанное на кириллице новым фирменным шрифтом VK Sans. Название на кириллице и новый шрифт помогут визуально объединить сервисы, которые входят в экосистему ВКонтакте. При этом каждый сервис сможет сохранить свою уникальность с помощью собственных цветов и иконок. Прежде Команда ВКонтакте полностью обновила мобильное приложение и мобильную версию (m.vk.com): упорядочила навигацию, упростила дизайн и заложила фундамент для дальнейшего развития экосистемы. Также ранее VK обновила страницу с брендбуком (vk.com/brand). Представленный фирменный стиль уже применили для некоторых сервисов — вскоре на него перейдут и другие продукты и направления. Почитать про обновления дизайна подробнее можно в блоге: vk.com/blog/design-2020 Кроме того, сегодня ВКонтакте представила возможность вести трансляции видеозвонков. Новая функция поможет эффективнее проводить лекции, конференции и мастер-классы, а также организовывать совместные прямые эфиры.

