ВКонтакте обновляет дизайн десктопной версии для всех пользователей

«Обновлённый дизайн сайта отражает бренд ВКонтакте — в нём использованы фирменные цвета и новый логотип. Теперь все версии VK унифицированы, а мы продолжаем развивать нашу дизайн-систему. Это позволит нам не только усовершенствовать процесс разработки, но и приступить к созданию тёмной темы в веб-версии. Мы объединили все изменения в один релиз, но Команда ВКонтакте каждый день работает над тем, чтобы платформа становилась удобнее. Например, тестовый запуск помог убедиться, что переход на новый дизайн будет комфортным для пользователей: статистика показывает, что добровольцам не пришлось менять свои привычки и поведение на сайте».