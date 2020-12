ВКонтакте теперь можно вести трансляции видеозвонков

Пользователи ВКонтакте теперь могут создавать трансляции своих видеозвонков, а благодаря новой роли администратора — качественнее модерировать общение.

Новые функции позволят эффективнее проводить лекции, конференции и другие мероприятия, привлекать внимание более широкой аудитории и при этом хорошо контролировать онлайн-встречи. Трансляции звонков Трансляцию звонка можно запустить с компьютера и из новой версии мобильного приложения ВКонтакте. Она доступна для любого видеозвонка — будь там два участника или все 128. Однако благодаря прямому эфиру получится привлечь к общению ещё больше людей, ведь смотреть и комментировать его может неограниченное количество зрителей. Функцию удобно использовать для проведения конференций, мастер-классов, концертов, фан-встреч и других событий. Например, можно добавить в звонок тех, кто оплатил участие или победил в конкурсе, и предложить лично задавать вопросы спикерам или звёздным гостям. Другие зрители смогут наблюдать за мероприятием и обсуждать его в комментариях. Так эфир будет содержательным и интерактивным. Выйти в эфир втайне от собеседников не получится — на их экранах появится значок Live. Организатор управляет настройками приватности и выбирает, кто увидит трансляцию: только участники звонка, ещё и его друзья или все пользователи ВКонтакте. Чтобы больше зрителей присоединилось к эфиру, создать трансляцию и сделать анонс можно заранее. Запись трансляции сохраняется в разделе «Видео», поэтому посмотреть её смогут даже те, кто пропустил прямой эфир. Новые возможности для управления звонками Видеозвонки ВКонтакте хорошо подходят для учёбы или работы: продолжительность не ограничена, есть демонстрация экрана, а присоединиться к звонку могут до 128 участников — причём даже без профиля в соцсети, просто по ссылке. Чтобы поддерживать эффективность встреч было проще, в звонках ВКонтакте появилась роль администратора. Это собеседник, которому доступны те же настройки, что и создателю звонка. Назначает администраторов именно организатор общения, причём это может быть сколько угодно человек — очевидно, что одному ответственному будет нелегко уследить за сотней людей, которые хотят задать вопрос. Модерировать онлайн-мероприятие с режимом администратора удобнее, чем очную встречу: для тишины «в зале» теперь достаточно выключить микрофоны у всех участников и выбрать, смогут ли они включить их обратно. Если участник захочет задать вопрос, он сможет написать его в чате или «поднять руку» — тогда администратор предоставит ему возможность высказаться. Кроме того, теперь видео спикера можно закрепить на главном экране — это поможет избежать случайных переключений между экранами участников и контролировать, что идёт в эфире. Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте: «Платформа видеоконференций ВКонтакте делает сервис доступным для самой широкой аудитории — мы строим технические решения таким образом, чтобы качество звонков и трансляций было максимально возможным независимо от интернет-соединения у пользователя или мощности его устройства. Большинство тяжёлых операций выполняется на сервере, поэтому нагрузка на смартфон при звонке на четыре или на 128 человек мало отличается. Наши пользователи могут полностью сосредоточиться на контенте, обмениваясь рабочими или учебными материалами».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter