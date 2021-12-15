Буцаев: Новый завод ежегодно сможет перерабатывать 480 тыс. тонн ТКО

Российским экологическим оператором (РЭО) будет вложено 990 миллионов рублей в строящийся комплекс, который займется обработкой и утилизацией отходов в Тульской области. Благодаря своей мощности в 480 тысяч тонн предприятие снизит на 61,5 процента количество поступающих на полигоны отходов.

Как сообщает 360tv.ru, формой финансирования проекта будет выкуп облигационного займа. По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, компания вложит средства в новый проект строительства мусороперерабатывающего комплекса в Тульской области мощностью 480 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год путем выкупа облигационного займа на сумму 990 миллионов рублей. «Напомню, что такую меру поддержки нам одобрило летом правительство, и мы уже воспользовались ею для финансирования ряда проектов», — отметил Буцаев. С помощью данного комплекса удастся выполнить показатели, предусмотренные федеральным проектом, — это выход на полную обработку (сортировку) отходов и на 43,75 процента по утилизации отходов, которые станут поступать на предприятие. Инвестпроект «Комплекс переработки отходов в г. Туле» реализуется ООО «Регион-Комфорт», являющимся дочерней структурой ООО «Хартия». Местом размещения комплекса станет Ленинский район «большой» Тулы. Он должен быть введен в эксплуатацию до конца 2023 года. На завод будет поступать на обработку 480 тысяч тонн ТКО в год. При этом вторичные материальные ресурсы составят 22,5 процента от этого количества. Предусмотрено строительство участка, где будут бесконтактным способом расщепляться полимерные материалы в объеме 113 тысяч тонн в год, и участка, где будет производиться техногрунт в объеме 97 тысяч тонн ежегодно. Бесконтактное расщепление полимеров будет происходить по технологии, основой который станет пиролиз — термическое разложение сырья. Благодаря комплексу доля ТКО, которая будет обрабатываться в регионе, вырастет почти двукратно, а доля перерабатываемых отходов — почти в девять раз. Помимо этого, ниже станет тариф для населения на утилизацию отходов на общую сумму свыше 230 миллионов рублей. Общая стоимость проекта — почти 3,5 миллиарда рублей. РЭО профинансирует его путем облигационного займа на сумму 990 миллионов рублей со ставкой 3,75 процента годовых сроком на 10 лет.

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