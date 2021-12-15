Буцаев: Новый завод ежегодно сможет перерабатывать 480 тыс. тонн ТКО

Как сообщает 360tv.ru, формой финансирования проекта будет выкуп облигационного займа.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, компания вложит средства в новый проект строительства мусороперерабатывающего комплекса в Тульской области мощностью 480 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год путем выкупа облигационного займа на сумму 990 миллионов рублей.
«Напомню, что такую меру поддержки нам одобрило летом правительство, и мы уже воспользовались ею для финансирования ряда проектов», — отметил Буцаев.
С помощью данного комплекса удастся выполнить показатели, предусмотренные федеральным проектом, — это выход на полную обработку (сортировку) отходов и на 43,75 процента по утилизации отходов, которые станут поступать на предприятие.
Инвестпроект «Комплекс переработки отходов в г. Туле» реализуется ООО «Регион-Комфорт», являющимся дочерней структурой ООО «Хартия». Местом размещения комплекса станет Ленинский район «большой» Тулы. Он должен быть введен в эксплуатацию до конца 2023 года.
На завод будет поступать на обработку 480 тысяч тонн ТКО в год. При этом вторичные материальные ресурсы составят 22,5 процента от этого количества. Предусмотрено строительство участка, где будут бесконтактным способом расщепляться полимерные материалы в объеме 113 тысяч тонн в год, и участка, где будет производиться техногрунт в объеме 97 тысяч тонн ежегодно.
Бесконтактное расщепление полимеров будет происходить по технологии, основой который станет пиролиз — термическое разложение сырья.
Благодаря комплексу доля ТКО, которая будет обрабатываться в регионе, вырастет почти двукратно, а доля перерабатываемых отходов — почти в девять раз. Помимо этого, ниже станет тариф для населения на утилизацию отходов на общую сумму свыше 230 миллионов рублей.
Общая стоимость проекта — почти 3,5 миллиарда рублей. РЭО профинансирует его путем облигационного займа на сумму 990 миллионов рублей со ставкой 3,75 процента годовых сроком на 10 лет.