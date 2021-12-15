Дом 1940 года постройки на ул. Ильича отремонтируют в Нижнем Тагиле

Дом 1940 года постройки на ул. Ильича отремонтируют в Нижнем Тагиле
Дом 1940 года постройки на ул. Ильича отремонтируют в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:04ОбществоУльяна СавинаФото: TagilCity.ru
Объект культурного наследия — дом № 2 на ул. Ильича — входит в «Комплекс домов № 2, 4, 6, 8 по ул. Ильича, построенных в духе советского конструктивизма». Собственники квартир совместно с Администрацией Нижнего Тагила оплатили проектную документацию. Сейчас мэрия ищет средства на его реконструкцию.

Стоимость капремонта дома № 2 на ул. Ильича по проектно-сметной документации оценили в 69 млн 594 тыс. руб. Администрация Нижнего Тагила рассматривает возможность получить финансирование на ремонт этого дома из региональной программы «Формирование городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы».

Собственниками помещений в данном МКД приняты решение о проведении мероприятий, направленных на подготовку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Также собственниками помещений приняты решение о софинансировании мероприятий по подготовке проектной документации в размере 2%, сообщил редакции TagilCity.ru замначальника отдела по работе со СМИ Администрации города Николай Олухов.

В результате проект капремонта крыши, фасада и подвала дома № 2 на ул. Ильича в Нижнем Тагиле был согласован с Управлением госохраны объектов культурного наследия региона и прошел госэкспертизу.

TagilCity.ru

30 сентября 2020 года Администрация города утвердила положение о возмещении части затрат на разработку проектной документации на ремонт домов, относящихся к объектам культурного наследия. Документы собственники или управляющие компании должны были подать до 1 ноября 2020 года. В итоге заявку на участие в программе подала только УК дома № 2 на ул. Ильича.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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