“Единая Россия” намерена принять меры по укреплению престижа института семьи

Она пояснила, что преимущественно это касается закрепления статуса многодетной семьи. Это окажет помощь не только существующим семьям, но и тем, кто только планирует появление ребенка. Сейчас меры поддержки многодетных семей действуют не во всех субъектах РФ и характеризуются неоднородностью, сказала Анна Кузнецова. Помимо этого, она напомнила, что по инициативе и при поддержке ЕР уже функционируют законы о предоставлении бесплатного питания ученикам начальной школы, о выплатах беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, оплате больничных в размере полного среднего заработка для родителей с детьми до семи лет.Кроме этого, члены комиссии считают нужным подготовить программу для определения профессиональных потребностей женщин с детьми, а также создать профильные образовательные программы для выпускников 9-х классов школ.