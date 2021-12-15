“Единая Россия” намерена принять меры по укреплению престижа института семьи

Одним из приоритетных направлений работы партийной комиссии является укрепление престижа института семьи и его статуса в целом, пишет Nashgorod.ru.
«В России проживает больше 30 млн детей, за последний десяток лет это исторический максимум. При этом показатель коэффициента рождаемости падает. Но, как отметил российский лидер, образом будущего страны должна быть большая, крепкая семья. Общей целью станет работа над формулой демографического роста», — рассказала Анна Кузнецова.
Она пояснила, что преимущественно это касается закрепления статуса многодетной семьи. Это окажет помощь не только существующим семьям, но и тем, кто только планирует появление ребенка. Сейчас меры поддержки многодетных семей действуют не во всех субъектах РФ и характеризуются неоднородностью, сказала Анна Кузнецова. Помимо этого, она напомнила, что по инициативе и при поддержке ЕР уже функционируют законы о предоставлении бесплатного питания ученикам начальной школы, о выплатах беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, оплате больничных в размере полного среднего заработка для родителей с детьми до семи лет.Кроме этого, члены комиссии считают нужным подготовить программу для определения профессиональных потребностей женщин с детьми, а также создать профильные образовательные программы для выпускников 9-х классов школ.
Завершая мероприятие, Анна Кузнецова отметила, что комиссия выполнит анализ востребованности и доступности уже имеющихся в стране мер помощи семей с детьми. В целях контроля за реализацией народной программы партии и эффективной работы комиссии будут созданы две дополнительные структуры. «Первая - это ревизионная группа, в составе которой будут юристы, эксперты, представители прокуратуры, что позволит сделать процесс исполнения программы точным и ответственным. Еще организуют наблюдательный совет — на него возложат функции по контролю за исполнением мероприятий программы. Здесь помощью будут заниматься родители, Общественная палата и ОНФ», — рассказала председатель комиссии.
Как отмечается на портале ER.ru, Анна Кузнецова назначена главой комиссии генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи. Основная цель комиссии заключается в реализации соответствующих пунктов народной программы ЕР.
На Среднем Урале депутаты фракции «Единая Россия» уделяют большое внимание поддержке семей с детьми. Как результат – за последние годы в регионе стало больше многодетных семей. А в 2021 году активисты партийного проекта «Крепкая семья» в Свердловской области вышли на федеральный уровень с предложением сохранить статус многодетных для тех семей, где старший ребенок достиг 18 лет и продолжает обучение.
“Всегда голосую за инициативы и законопроекты в поддержку семей с детьми. В Свердловской области есть хорошие наработки. При рождении третьего ребенка выплачивается региональный материнский капитал в размере 146 452 рублей (в 2021 году). При единовременном рождении трех и более детей сумма составляет 219 677 рублей. Ежегодно размер областного материнского капитала индексируется. Раз в два года многодетные свердловчане могут компенсировать расходы на школьную форму (на сумму до 2000 рублей на каждого ребенка-школьника)”, - отметил заместитель председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.