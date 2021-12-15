Из-за гололеда на дорогах ГИБДД выписала штраф администрации Екатеринбурга

Из-за гололеда на дорогах ГИБДД выписала штраф администрации Екатеринбурга
Из-за гололеда на дорогах ГИБДД выписала штраф администрации Екатеринбурга
Сегодня, 20:26ОбществоФото: 1MI
Администрация Екатеринбурга получила штраф от ГИБДД за неудовлетворительное состояние дорог. Ранее мэр Алексея Орлова заявил, что благодаря «Бионорду» лед на дорогах удалось устранить.

Однако госавтоинспекция не согласилась с данным заявлением. По ее мнению, улицы, как и остановки, убираются некачественно, в результате чего люди получают травмы и умирают.

С 1 ноября на территории столицы Урала зафиксировано 27 аварий там, где присутствует гололед или снег. Данная цифра на 125% превышает показатели прошлого года. В схожих авариях скончались 2 человека, а еще 36 граждан были ранены. Также 18 инцидентов произошло в период с 20 ноября по 15 декабря, когда снегопадов не происходило, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД.

Сегодня в процессе рейда наледь обнаружена на остановках автобусов и тротуарах. В результате в адрес мэрии были подготовлены восемь предписаний и возбуждено административное дело.

Напомним, 11 декабря стало известно, что глава региона Евгений Куйвашев разъяснил, по какой причине часть тротуаров Екатеринбурга остается скользкими.

Сюжеты:
Екатеринбург
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