Из-за гололеда на дорогах ГИБДД выписала штраф администрации Екатеринбурга

С 1 ноября на территории столицы Урала зафиксировано 27 аварий там, где присутствует гололед или снег. Данная цифра на 125% превышает показатели прошлого года. В схожих авариях скончались 2 человека, а еще 36 граждан были ранены. Также 18 инцидентов произошло в период с 20 ноября по 15 декабря, когда снегопадов не происходило, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД.