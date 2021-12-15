Из-за гололеда на дорогах ГИБДД выписала штраф администрации Екатеринбурга

Однако госавтоинспекция не согласилась с данным заявлением. По ее мнению, улицы, как и остановки, убираются некачественно, в результате чего люди получают травмы и умирают.
С 1 ноября на территории столицы Урала зафиксировано 27 аварий там, где присутствует гололед или снег. Данная цифра на 125% превышает показатели прошлого года. В схожих авариях скончались 2 человека, а еще 36 граждан были ранены. Также 18 инцидентов произошло в период с 20 ноября по 15 декабря, когда снегопадов не происходило, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД.
Сегодня в процессе рейда наледь обнаружена на остановках автобусов и тротуарах. В результате в адрес мэрии были подготовлены восемь предписаний и возбуждено административное дело.
Напомним, 11 декабря стало известно, что глава региона Евгений Куйвашев разъяснил, по какой причине часть тротуаров Екатеринбурга остается скользкими.