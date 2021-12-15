Мосгорсуд отправил на пересмотр дело клофелинщика Сабанова

Мосгорсуд отправил на пересмотр дело клофелинщика Сабанова
Мосгорсуд отправил на пересмотр дело клофелинщика Сабанова
Сегодня, 18:07ОбществоФото: pixabay.com
Мосгорсуд отменил приговор Мурату Сабанову, которого ранее осудили за серийные отравления на Чистых прудах в российской столице. Дело мужчины направят для пересмотра в суд первой инстанции, по информации пресс-службы Мосгорсуда ТАСС.

Как сообщили в Московском городском суде, были рассмотрены апелляционные жалобы и апелляционные представления на приговор Басманного районного суда Москвы, вынесенный Сабанову 20 мая текущего года. Об этом пишет 360tv.ru.

В суде заявили: суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор районного суда и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в другом составе.

Мера пресечения для осужденного не изменилась. Он пробудет в СИЗО до 15 марта следующего года.

Следствие и суд считают, что выходец из Кабардино-Балкарии Сабанов знакомился в районе столичных Чистых прудов с людьми, которые употребляли алкоголь. Некоторые из них были в нетрезвом состоянии. Сабанов приглашал своих жертв в менее оживленные места и угощал напитком, в котором растворял лекарственные препараты, или добавлял их в бутылку новому знакомому.

Из-за действий Сабанова пострадали 30 человек. Здоровью пятерых из них нанесен тяжкий вред. В мае текущего года мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы.

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