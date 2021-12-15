Новая скважина водоснабжения появится по просьбам тагильчан в Пионерском сквере

Новая водоразборная колонка заработает в Пионерском сквере на улице Ильича в Нижнем Тагиле по просьбе местных жителей. Скважина не функционировала больше 15 лет.

С просьбой расконсервировать неработающий колодец обратились к мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву жители Дзержинского района после реконструкции Пионерского сквера. 100-метровая скважина была запущена в 1969 году, от нее же был запитан фонтан в парке и питьевые фонтанчики. Законсервировали колодец в 2005 году, так как закончилась лицензия на право пользования недрами. В памяти многих дзержинцев скважина также стала неотъемлемой составляющей одного из любимых мест отдыха, и жители попросили рассмотреть вопрос о ее реконструкции, рассказал Владислав Пинаев. Работы по восстановлению скважины начались в октябре 2021 года, также была благоустроена территория рядом. Пользоваться колодцем тагильчане смогут начать весной следующего года после испытаний насосного оборудования. Теперь подача воды будет осуществляться автоматически, она полностью соответствует требованиям СанПиН, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Напомним, реконструкция Пионерского сквера в Нижнем Тагиле прошла в 2019 году. Фонтан с лягушками был запущен в 2020 году, так как открытие благоустроенной территории пришлось на позднюю осень. В Нижнем Тагиле в Пионерском сквере на Вагонке установили лягушек и запустили фонтан 3 Фото В Дзержинском районе Нижнего Тагила в Пионерском сквере, который был отремонтирован в прошлом году, заработал фонтан с фигурами лягушек

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