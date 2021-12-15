Об отказе в лечении без QR-кода заявили жители свердловского поселка

Об отказе в лечении без QR-кода заявили жители свердловского поселка
Об отказе в лечении без QR-кода заявили жители свердловского поселка
Сегодня, 09:41ОбществоФото: 1MI
Об отказе в приеме пациентов, у которых нет прививки от коронавируса, заявили жители поселка Махнево в Свердловской области.

Женщина обратилась к врачу с жалобами на повышенное давление, но в обследовании ей было отказано. В результате помощь ей была оказана только после того, как у нее случился инсульт, пишет Ура.ру со ссылкой на знакомого пациентки.

Он отмечает, что узкие специалисты, дневной стационар, терапевтическое отделение и физкабинет не принимают пациентов без QR-кода. При этом, в свердловском минздраве, информацию опровергли и заявили, что непривитым пациентам в помощи не отказывают.

Напомним, врачи отказывались госпитализировать пациентку в Сухом Логу без отрицательного ПЦР-теста. Женщине была оказана помощь после того, когда она потеряла сознание. У нее открылось кровотечение.

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