Подробности ограбления банка на 10 млн в Екатеринбурге раскрыли в МВД

Подробности ограбления банка на 10 миллионов в Екатеринбурге раскрыли в МВД. Неизвестный напал с пистолетом, украл деньги и сбежал. Его пытаются найти по камерам наблюдения.

Мужчина вошел в отделение, находящееся на перекрестке улиц Декабристов и Луначарского вечером. Мужчина требовал отдать ему деньги и выстрелил из пистолета. Он получил порядка 10 миллионов рублей и скрылся, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Во время налета никто не пострадал. На место приехала оперативная группа во главе с начальником городского гарнизона Игорем Озеровым. Неизвестный готовился к грабежу, он специально выбрал вечер, чтобы не было посетителей. О том, что больше клиентов в банке нет, налетчик увидел через окно, рассказали в МВД. Мужчина был в черной куртке, лицо у него было спрятано под кофтой. На данный момент следователями изучаются камеры наблюдения, ведется розыск свидетелей и опрос очевидцев. Подозрение, прежде всего, у полиции падает на ранее судимых граждан, которые ранее отбыли срок за аналогичные нарушения. Возможное наказание, которое грозит налетчику, составляет до 10 лет лишения свободы.

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