Против Сталина на фасаде Дома офицеров в Екатеринбурге активисты создали петицию

Против Сталина на фасаде Дома офицеров в Екатеринбурге активисты создали петицию
Против Сталина на фасаде Дома офицеров в Екатеринбурге активисты создали петицию
Сегодня, 09:19ОбществоФото: петиция
Петицию с требованием снять портрет Сталина с фасада Дома офицеров в Екатеринбурге создали активисты.

Барельеф был возвращен на здание в ходе реставрационных работ, спустя 30 лет. Авторы петиции считают, что он может вызвать споры в обществе, а потому нужно было обсудить установку с жителями города.

В петиции активисты указали, что возвращение к возвеличиванию Сталина считается неприемлемым. Они считают, что это издевательство над памятью репрессированных.

Реконструкция преподносится как попытка вернуть зданию исторический вид. Однако формально здание стало объектом охраны без барельефа Сталина, сказано в петиции.

Апелляция к историчности здания несоизмерима с памятью о страданиях тысяч людей, отправленных в лагеря или расстрелянных, сообщают авторы.

Общественники обратились к министру обороны Сергею Шойгу, командующему войсками ЦВО Александру Лапину, главе штаба ЦВО Михаилу Теплинскому, полпреду Владимиру Якушеву, губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Алексею Орлову.

На момент публикации петиция собрала уже более восьми сотен подписей.

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Екатеринбург
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