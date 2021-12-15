Против Сталина на фасаде Дома офицеров в Екатеринбурге активисты создали петицию

Барельеф был возвращен на здание в ходе реставрационных работ, спустя 30 лет. Авторы петиции считают, что он может вызвать споры в обществе, а потому нужно было обсудить установку с жителями города.
В петиции активисты указали, что возвращение к возвеличиванию Сталина считается неприемлемым. Они считают, что это издевательство над памятью репрессированных.
Реконструкция преподносится как попытка вернуть зданию исторический вид. Однако формально здание стало объектом охраны без барельефа Сталина, сказано в петиции.
Апелляция к историчности здания несоизмерима с памятью о страданиях тысяч людей, отправленных в лагеря или расстрелянных, сообщают авторы.
Общественники обратились к министру обороны Сергею Шойгу, командующему войсками ЦВО Александру Лапину, главе штаба ЦВО Михаилу Теплинскому, полпреду Владимиру Якушеву, губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Алексею Орлову.
На момент публикации петиция собрала уже более восьми сотен подписей.