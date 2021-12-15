ПЦБК установила стационарный пост мониторинга качества воздуха в жилой зоне Перми

По информации properm.ru, впервые в столице региона появился негосударственный объект, который расположен на территории жилой застройки. Теперь у жителей появится возможность следить за содержанием в воздухе различных веществ, а также узнавать метеоданные в онлайн-режиме.
Глава Перми Алексей Демкин положительно оценил реализацию еще одного проекта ПЦБК. По его словам, данные будут в открытом доступе как для сотрудников предприятия, так и для жителей микрорайона.
Он отметил, что запуск данной системы - важный этап, и выразил надежду, что предприятие и в дальнейшем будет принимать непосредственное участие в мероприятиях, связанных с охраной природы.
Отмечается, что высокоточное оборудование позволяет измерять показатели разных веществ, в частности оксида азота, диоксида азота, аммиака, сероводорода и диоксида серы. Пробоотборный зонд установили на крыше поста, а внутри стоят импортные газоанализаторы. С их помощью сотрудники могут заниматься переработкой данных и добавлением их в специальную компьютерную программу. Специалисты Росгидромета также используют подобное оборудование в своей работе.
Новый пост расположен около ДК «Бумажник». Эту территорию выбрали неспроста, поскольку там расположились социально значимые объекты микрорайона, проходит автодорога с максимальной интенсивностью движения, а также установлены очистные сооружения предприятия.
Гендиректор ГП «ПЦБК» Юрий Марков заявил, что предприятие потратило 6 месяцев на реализацию экопроекта. Это произошло в рамках действующей долгосрочной программы, которая подразумевает снижение воздействия на окружающую среду. Он отметил, что вся информация о природоохранных мероприятиях находится в открытом доступе. Также компания занимается проведением экскурсий на производство и очистные сооружения.
Жители микрорайона могут узнать данные проб на информационных табло, которые размещены на самом стационарном посту и в школе № 123. Они действуют в режиме онлайн. Помимо этого, вся информация будет расположена на специальном сайте: https://air-monitor.ru. Ее дополняют и обновляют каждый час.
Отметим, что техника полностью автоматизированная. Иными словами, человеческий фактор не сможет повлиять на работу при отборе и анализе проб.
В ПЦБК, заявляя о приоритетах компании, назвали в качестве ключевого фактора экологическую составляющую. К слову, пермское предприятие уже не первый год участвует в нацпроекте «Экология». Помимо этого, оно вкладывает инвестиции в мероприятия, связанные с охраной природы, занимается увеличением объемов переработки макулатуры, восстанавливает лес на арендованных лесных участках и выпускает рыб в водоемы Пермского края.
Депутат Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва, председатель Комитета по государственной политике и местному самоуправлению Александр Бойченко заявил, что в Прикамье большинство промышленных предприятий занимаются реализацией экопроектов. Также он упомянул их работу в рамках нацпроекта «Экология», который действует по всей РФ. Он рассказал, что в столице Пермского края качество воздуха мониторят две компании: «Лукойл-ПНОС» и «Сибур-Химпром». По его словам, к ним присоединилось еще одно предприятие. При этом депутат уверен, что это пойдет на пользу самим жителям, поскольку они увидят реальное положение дел.