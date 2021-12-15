ПЦБК установила стационарный пост мониторинга качества воздуха в жилой зоне Перми

Депутат Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва, председатель Комитета по государственной политике и местному самоуправлению Александр Бойченко заявил, что в Прикамье большинство промышленных предприятий занимаются реализацией экопроектов. Также он упомянул их работу в рамках нацпроекта «Экология», который действует по всей РФ. Он рассказал, что в столице Пермского края качество воздуха мониторят две компании: «Лукойл-ПНОС» и «Сибур-Химпром». По его словам, к ним присоединилось еще одно предприятие. При этом депутат уверен, что это пойдет на пользу самим жителям, поскольку они увидят реальное положение дел.