РЭО отобрал шорт-листы в пяти номинациях «Зеленой премии»

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, интерес к «Зеленой премии» показывает экологическую осознанность граждан и бизнеса. Он отметил, что многие из проектов достойны победы и большого внимания, однако выбрать нужно лучших из лучших, передает rg.ru.
В шорт-лист проектов в номинации «Культура» вошло 15 заявок. Среди них выставка HYDRA в «Севкабель Порт» в Петербурге, проект Московского музея дизайна «Фантастик Пластик», а также выставка «Мусореализм» с репродукциями известных картин, в которые добавлено изображение бытовых отходов.
За победу в области образования будет бороться 21 проект, среди которых марафон «Экостарт-2021» с конкурсом мультфильмов о разумном потреблении.
Также на конкурс попали разработчики сервисов для сознательных горожан «Город +1», онлайн-платформы по вывозу вторсырья «Убиратор» и многие другие.
Среди жюри «Зеленой премии» — знаменитый зоолог Николай Дроздов, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун и активно пропагандирующая экопривычки телеведущая Ирена Понарошку.
Вся информация представлена на сайте РЭО в разделах «Зеленой премии» и «Зеленого рейтинга».