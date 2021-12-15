РЭО отобрал шорт-листы в пяти номинациях «Зеленой премии»

РЭО отобрал шорт-листы в пяти номинациях «Зеленой премии»
РЭО отобрал шорт-листы в пяти номинациях «Зеленой премии»
Сегодня, 16:16ОбществоФото: reo.ru
Жюри «Зеленой премии» составило шорт-листы в пяти номинациях из более 1 000 заявок от брендов, культурных и образовательных учреждений, общественных организаций и медиа. Список опубликован на сайте Российского экологического оператора (РЭО). Награждение победителей пройдет 22 декабря.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, интерес к «Зеленой премии» показывает экологическую осознанность граждан и бизнеса. Он отметил, что многие из проектов достойны победы и большого внимания, однако выбрать нужно лучших из лучших, передает rg.ru.

В шорт-лист проектов в номинации «Культура» вошло 15 заявок. Среди них выставка HYDRA в «Севкабель Порт» в Петербурге, проект Московского музея дизайна «Фантастик Пластик», а также выставка «Мусореализм» с репродукциями известных картин, в которые добавлено изображение бытовых отходов.

За победу в области образования будет бороться 21 проект, среди которых марафон «Экостарт-2021» с конкурсом мультфильмов о разумном потреблении.

Также на конкурс попали разработчики сервисов для сознательных горожан «Город +1», онлайн-платформы по вывозу вторсырья «Убиратор» и многие другие.

Среди жюри «Зеленой премии» — знаменитый зоолог Николай Дроздов, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун и активно пропагандирующая экопривычки телеведущая Ирена Понарошку.

Вся информация представлена на сайте РЭО в разделах «Зеленой премии» и «Зеленого рейтинга».

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