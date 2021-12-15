Родственницу депутата Сосьвы обвинила многодетная мать в отказе в улучшении жилья

По словам самого Владимира Телевного, решение действительно было принято в пользу его снохи. Однако сам он голосовать не стал, чтобы не возникало конфликта интересов. Дума решила помочь молодому педагогу. По его словам, жилищно-бытовая комиссия ставит в приоритет медиков и педагогов, так как в городе не хватает кадров. При этом, депутат утверждает, что Перетрухины живут в коттедже и как экс-сотрудники уголовно исполнительной системы стоят в очереди на получение жилищных сертификатов.