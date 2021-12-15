Родственницу депутата Сосьвы обвинила многодетная мать в отказе в улучшении жилья

Ее семья претендовала на переселение в квартиру, которая предоставлена муниципалитетом, но ранее туда вселилась семья Телевных. Мать четверых детей Ольга Пепетрухина рассказала, что семье давно требуется новое жилье, так как старое официально признано аварийным и жить в нем не представляется возможным.
На данный момент Перетрухины проживают у родителей. Женщина обратилась в администрацию и попросила предоставить новую квартиру. Она отмечает, что через несколько месяцев никакого результата не было. Ей предложили поискать самой. Многодетная мама узнала, что одной из семей был предоставлен жилищный сертификат, который она планирует сдать обратно.
В результате мэрия рассмотрела просьбу женщины на желаемую квартиру и отказала. Вместо этого ее получила семья родственницы депутата Думы Сосьвинского ГО Владимира Телевина, пишет издание «Глобус».
То, что семья формально проживает в квартире под расселение, по словам женщины, администрация в расчет не приняла. Кроме того, на жилье претендовала и еще одна семья. При этом квартира, по словам женщины, предназначалась для льготников, но через некоторое время ее статус поменялся на «служебную». Получается, что теперь, рассказывает Ольга, родственник проживает в служебной квартире.
По словам юриста Павла Пекалова, который предоставляет интересы семьи, Телевные просили жилье предоставить в служебный найм. Такое возможно, по словам юриста, если на жилье больше никто не претендует. Однако при наличии многодетных или льготников, им предоставляется помощь в первую очередь. Юрист заявил, что иск уже направлен в суд и готовится разбирательство.
По словам самого Владимира Телевного, решение действительно было принято в пользу его снохи. Однако сам он голосовать не стал, чтобы не возникало конфликта интересов. Дума решила помочь молодому педагогу. По его словам, жилищно-бытовая комиссия ставит в приоритет медиков и педагогов, так как в городе не хватает кадров. При этом, депутат утверждает, что Перетрухины живут в коттедже и как экс-сотрудники уголовно исполнительной системы стоят в очереди на получение жилищных сертификатов.