Соседи жаловались на запах: почти сотня кошек оказалась запертой в квартире на Урале

Хозяйка три года сдавала жилье в аренду. Квартиросъемщица на жалобы соседей на неприятный запах говорила, что там живет ее мать, которая прикована к постели.
В результате, жители подъезда отыскали хозяйку, которая открыла дверь. В квартире оказалось около 100 кошек, которые были предоставлены сами себе. На полу валялись кучи мусора и фекалии.
Арендатор пообещала забрать животных, но волонтеры уже подыскивают кошкам новый дом, пишет Е1.
Напомним, 30 кошек были обнаружены в квартире 80-летней пенсионерки в мае 2021 года на Старателе в Нижнем Тагиле. Женщина и животные жили в полной антисанитарии. Волонтеры смогли пристроить почти всех кошек и котов.