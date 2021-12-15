Соседи жаловались на запах: почти сотня кошек оказалась запертой в квартире на Урале

После многочисленных жалоб соседей на тошнотворный запах, была вскрыта квартира на ВИЗе в Екатеринбурге. Там оказалось несколько десятков кошек.

Хозяйка три года сдавала жилье в аренду. Квартиросъемщица на жалобы соседей на неприятный запах говорила, что там живет ее мать, которая прикована к постели. В результате, жители подъезда отыскали хозяйку, которая открыла дверь. В квартире оказалось около 100 кошек, которые были предоставлены сами себе. На полу валялись кучи мусора и фекалии. Арендатор пообещала забрать животных, но волонтеры уже подыскивают кошкам новый дом, пишет Е1. Напомним, 30 кошек были обнаружены в квартире 80-летней пенсионерки в мае 2021 года на Старателе в Нижнем Тагиле. Женщина и животные жили в полной антисанитарии. Волонтеры смогли пристроить почти всех кошек и котов. 25 кошек из квартиры 80-летней пенсионерки пристроили волонтеры Нижнего Тагила

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