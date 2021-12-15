Соседи жаловались на запах: почти сотня кошек оказалась запертой в квартире на Урале

Соседи жаловались на запах: почти сотня кошек оказалась запертой в квартире на Урале
Соседи жаловались на запах: почти сотня кошек оказалась запертой в квартире на Урале
Сегодня, 18:25ОбществоФото: pixabay.com
После многочисленных жалоб соседей на тошнотворный запах, была вскрыта квартира на ВИЗе в Екатеринбурге. Там оказалось несколько десятков кошек.

Хозяйка три года сдавала жилье в аренду. Квартиросъемщица на жалобы соседей на неприятный запах говорила, что там живет ее мать, которая прикована к постели.

В результате, жители подъезда отыскали хозяйку, которая открыла дверь. В квартире оказалось около 100 кошек, которые были предоставлены сами себе. На полу валялись кучи мусора и фекалии.

Арендатор пообещала забрать животных, но волонтеры уже подыскивают кошкам новый дом, пишет Е1.

Напомним, 30 кошек были обнаружены в квартире 80-летней пенсионерки в мае 2021 года на Старателе в Нижнем Тагиле. Женщина и животные жили в полной антисанитарии. Волонтеры смогли пристроить почти всех кошек и котов.

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Екатеринбург
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