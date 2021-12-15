Тагильская школьница победила во всероссийском конкурсе по праву и получила грант

Тагильская школьница победила во всероссийском конкурсе по праву и получила грант
Тагильская школьница победила во всероссийском конкурсе по праву и получила грант
Сегодня, 18:10ОбществоФото: 1MI
Ученица 11 класса Политехнической гимназии Нижнего Тагила Ксения Шабалина стала победительницей конкурса письменных работ и проектов на правовые темы «Юный правовед». Она получила грант в размере 150 тысяч рублей.

Финал состоялся 3 декабря в День юриста. В него попали всего семь конкурсантов, пишет «Тагильский рабочий».

На первом этапе участники должны были написать эссе по проблеме российского права — уголовного или публичного. На очном этапе были представлены проекты по решению описанных проблем.

На втором этапе была презентация. На ней участники представили поправки в законодательство, а также пообщались с преподавателями и деканом Юридического факультета. Ксения представила проект, в котором предлагаются варианты борьбы с домашним насилием.

Полученный грант школьница сможет потратить на образование или технику для учебы. Также она получила сертификат на курсы от лекторов МГУ, которые будут полезны при поступлении на Юридический факультет.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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