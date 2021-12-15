Тагильская школьница победила во всероссийском конкурсе по праву и получила грант

Финал состоялся 3 декабря в День юриста. В него попали всего семь конкурсантов, пишет «Тагильский рабочий».
На первом этапе участники должны были написать эссе по проблеме российского права — уголовного или публичного. На очном этапе были представлены проекты по решению описанных проблем.
На втором этапе была презентация. На ней участники представили поправки в законодательство, а также пообщались с преподавателями и деканом Юридического факультета. Ксения представила проект, в котором предлагаются варианты борьбы с домашним насилием.
Полученный грант школьница сможет потратить на образование или технику для учебы. Также она получила сертификат на курсы от лекторов МГУ, которые будут полезны при поступлении на Юридический факультет.