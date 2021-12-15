Тагильский вундеркинд выиграл 60 тысяч у звезд на ТВ-шоу

Роман Копалиани из Нижнего Тагила показал свои таланты на шоу «Вундеркинды» и помог своей команде заработать 60 тысяч рублей. Артисты Валентина Мазунина и Андрей Григорьев-Апполонов не смогли угадать способности тагильского вундеркинда. О талантах и планах Романа редакции TagilCity.ru рассказала его мама Ирина.

Редакторы программы «Вундеркинды» сами предложили Роману Копалиани из Нижнего Тагила поучаствовать в их шоу — тагильчанин участвует в телевизионных проектах не в первый раз. Три года назад мальчик научил законам физики Максима Галкина во время съемок в шоу «Лучше всех!» на Первом канале. После этого тагильского вундеркинда заметили режиссеры проекта на «Пятнице». Основная идея шоу в том, что талантливые дети съезжаются со всей России, а звёзды с помощью интуиции должны отгадать талант каждого ребёнка. Если звёзды не отгадывают, деньги переходят в банк вундеркиндов, если отгадывают, соответственно в банк звёзд. Рома на передаче показывал физические опыты, поделилась с TagilCity.ru Ирина Копалиани. Мальчик с радостью согласился вновь показать свои таланты на телевидении. Звездные гости шоу Валентина Мазунина и Андрей Григорьев-Апполонов так и не смогли угадать любимое занятие тагильского вундеркинда — физику. Этот предмет мальчик знает на уровне десятиклассника, успев стать лауреатом Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских работ. Видео: телеканал "Пятница!" Роме участие в шоу очень понравилось. Было очень интересно, особенно был рад встрече с Романом Каграмановым, Андреем Апполоновым, Валентиной Мазуниной, Бедросом Киркоровым, Даней Милохиным, Сергеем Жуковым и другими медийными личностями, рассказывает мама мальчика. Рома учится в 4 классе лицея № 39 на Вагонке в Нижнем Тагиле. Свою школу и класс он любит, самым интересным предметом в школе считает математику. Интерес к физике у мальчика появился в четыре года — Рома с удовольствием смотрел серии мультсериала «Смешарики. Пин-код», пересказывал содержание мультфильм. Родители решили развивать интерес сына к точной науке. Мама показывала Роме интересные видео об устройстве солнечной системе, законах физики и химии. О планах на будущее тагильский вундеркинд предпочитает молчать. Планов очень много, но пока я живу и наслаждаюсь жизнью, поделился Рома с TagilCity.ru. По словам мамы Ирины, интересы сына постоянно меняются, как и планы. Рома занимается плаванием в спортивной школе олимпийского резерва, любит в свободное время, как и все дети, кататься на квадроцикле, читать книги, играть в приставку и на компьютере, смотреть фильмы. На новый год мальчик попросил у Деда Мороза электронный конструктор, который состоит из микросхем, чтобы собрать детектор лжи, радиоприёмник, сигнализацию, азбуку Морзе и многие другие нужные вещи. Если вы чего-то очень сильно хотите, вы обязательно добьётесь. Если вы поставили себе цель, не бросайте ее, а продолжайте к ней следовать,считает Рома.

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