Терри признался в особенных чувствах к московскому "Спартаку"

Терри признался в особенных чувствах к московскому "Спартаку"
Терри признался в особенных чувствах к московскому "Спартаку"
Сегодня, 00:58Общество
Экс-капитан лондонского "Челси" и сборной Англии Джон Терри признался, что испытывает особенные чувства к московскому "Спартаку" и продолжает следить за выступлениями команды. 

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Sports, бывший футболист, завершивший профессиональную карьеру в 2020 году, считает, что стал легендой красно-белых.

Причиной такой оценки является сорвавшийся в последний момент трансфер англичанина в столичный клуб в 2018 году.

По словам самого Джона, все формальности уже были улажены, и оставалось только официально объявить о переходе, однако выяснилось, что семье игрока будет некомфортно в российской столице.

Поскольку мнение родных для Терри было приоритетным, сделка не состоялась, хотя защитник даже успел посетить один из матчей красно-белых в РПЛ в качестве зрителя.

Напомним, что в Англии Терри выиграл все клубные трофеи, а также становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Именно он не забил решающий пенальти в своем первом финале главного еврокубка в 2008 году в "Лужниках" в матче против "Манчестер Юнайтед", поскользнувшись на мокром газоне и попав в штангу

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