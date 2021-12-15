Терри признался в особенных чувствах к московскому "Спартаку"

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Sports, бывший футболист, завершивший профессиональную карьеру в 2020 году, считает, что стал легендой красно-белых.
Причиной такой оценки является сорвавшийся в последний момент трансфер англичанина в столичный клуб в 2018 году.
По словам самого Джона, все формальности уже были улажены, и оставалось только официально объявить о переходе, однако выяснилось, что семье игрока будет некомфортно в российской столице.
Поскольку мнение родных для Терри было приоритетным, сделка не состоялась, хотя защитник даже успел посетить один из матчей красно-белых в РПЛ в качестве зрителя.
Напомним, что в Англии Терри выиграл все клубные трофеи, а также становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Именно он не забил решающий пенальти в своем первом финале главного еврокубка в 2008 году в "Лужниках" в матче против "Манчестер Юнайтед", поскользнувшись на мокром газоне и попав в штангу