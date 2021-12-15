Терри признался в особенных чувствах к московскому "Спартаку"

Напомним, что в Англии Терри выиграл все клубные трофеи, а также становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Именно он не забил решающий пенальти в своем первом финале главного еврокубка в 2008 году в "Лужниках" в матче против "Манчестер Юнайтед", поскользнувшись на мокром газоне и попав в штангу