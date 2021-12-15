Топ-10 силовиков и ограбление банка на 10 млн. Главные события Урала за 15 декабря

4-классник из Нижнего Тагила Роман Копалиани показал таланты физика на шоу «Вундеркинды» и выиграл 60 тысяч рублей для команды. Соведущие программы артисты Валентина Мазунина и Андрей Григорьев-Апполонов не смогли угадать его способности. Роман уже не в первый раз снимается на телевидении, три года назад школьник участвовал в шоу «Лучше всех!» на Первом канале, он знает физику на уровне десятиклассника.