Топ-10 силовиков и ограбление банка на 10 млн. Главные события Урала за 15 декабря

Неизвестный мужчина устроил стрельбу и ограбил на 10 миллионов рублей офис Home Credit Bank в Екатеринбурге. Злоумышленник пришел в банк незадолго до закрытия, посетителей в тот момент уже не было. Сейчас грабителя разыскивают, просматривая записи с камер видеонаблюдения, грабитель замаскировал лицо под кофтой. Также опрашиваются свидетели происшествия.
Доверчивый тагильчанин решил порезвиться со жрицей любви и нашел объявление в интернете. Мошенники попросили его перевести предоплату, а также деньги за безопасность девушки. В результате злоумышленники вынудили назвать мужчину данные карты и перевели с нее 130 тысяч рублей, пострадавший обратился в полицию. Вот так остался любитель сексуальных утех без денег и удовлетворения.
А покупатели алкоголя из магазина коллективного сада УВЗ «Солнечный» в Нижнем Тагиле лишились 594 литров спиртных напитков после проверки полиции. Сотрудники правоохранительных органов изъяли пиво, водку и вино и отправили на уничтожение. Примечательно, что суд назначил предпринимательнице штраф в размере 30 тысяч рублей, так как решил, что максимальный штраф в сумме 100 тысяч несоизмерим с нарушением.
За выбросы парниковых газов российским предприятиям придется платить до 500 миллиардов рублей. Соответствующее решение принял Росприроднадзора. Взамен загрязнителям предлагают 400 квот, но только в тех городах, вопрос с чистотой воздуха стоит особенно остро. Кстати, в Нижнем Тагиле ежегодно выбрасывается около 49 тысяч тонн парниковых газов, около 94% из них приходится на ЕВРАЗ НТМК.
4-классник из Нижнего Тагила Роман Копалиани показал таланты физика на шоу «Вундеркинды» и выиграл 60 тысяч рублей для команды. Соведущие программы артисты Валентина Мазунина и Андрей Григорьев-Апполонов не смогли угадать его способности. Роман уже не в первый раз снимается на телевидении, три года назад школьник участвовал в шоу «Лучше всех!» на Первом канале, он знает физику на уровне десятиклассника.
Дом на улице Ильича, 2 на Вагонке в Нижнем Тагиле, построенный в духе советского конструктивизма в 1940 году, собираются отремонтировать. Собственники квартир и администрация города оплатили проектную документацию. На реконструкцию потребуется 69,5 миллиона рублей, средства на финансирование будут запрошены по региональной программе «Формирование городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы».
Сославшись на служебную тайну, в ГИБДД отказались разглашать информацию о числе штрафов за нарушение правил парковки в Нижнем Тагиле в 2021 году. Между тем, жители города часто жалуются на водителей, оставляющих автомобили в неположенных местах, которые мешают проходу и проезду, в том числе и для машин экстренных служб. Зачастую полицейские не обращают внимания на явных нарушителей, считает общественник Никита Чапурин.
Опубликован топ-10 самых влиятельных силовиков Нижнего Тагила за 2021 год. На первом месте оказался главный полицейский города полковник Ибрагим Абдулкадыров. За ним следует замначальника МУ МВД России «Нижнетагильское» Наталья Саввина. Замыкает тройку лидеров начальник отдела нижнетагильского УФСБ России по Свердловской области Константин Щапов. В отборе кандидатов в топ влиятельных персон Нижнего Тагила участвовали более 20 экспертов среди представителей медиа и бизнеса, а также чиновники, силовики и промышленники.