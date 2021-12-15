В Госдуме предложили ввести ответственность авторов школьных учебников за ошибки

В России утвердили новые требования к школьным учебникам. Кроме формирования федерального перечня школьных учебников, Госдума предложила законодательно повышать личную ответственность за ошибки авторов учебной литературы и экспертов, дающих по ней заключение.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Парламентскую газету». По словам члена комитета Госдумы по просвещению Ларисы Тутовой, в данный момент в законодательстве не указана ответственность за допущенные ошибки со стороны экспертов, проводящих экспертизы учебников. По словам депутата, в связи с этим параллельно с формированием федерального перечня школьных учебников следует законодательно увеличивать личную ответственность как экспертов, так и самих авторов школьной литературы за допущенные ошибки. Лариса Тутова убеждена: фамилии экспертов должны быть в свободном доступе, чтобы люди понимали, кто оценивал те или иные учебники. До этого Минпросвещения утвердило новые требования к школьным учебникам. Сейчас экспертиза учебников станет исключительно государственной. Этот тип литературы будут проверять на соответствие федеральным стандартам образования, уделять внимание языку изложения материала для учащихся того возраста, для которых предназначены учебники. Все должно быть ясно. Кроме того, эксперты оценят, нацелено ли содержание учебника на формирование у школьников российской гражданской идентичности. В литературе не может быть информации, которая противоречит Конституции РФ и нацелена на неуважительное отношение к России и ее законодательству.

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