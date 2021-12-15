В прокуратуре рассказали о причинах отставки главы Белоярского ГО

В прокуратуре рассказали о причинах отставки главы Белоярского ГО
В прокуратуре рассказали о причинах отставки главы Белоярского ГО
Сегодня, 14:49ОбществоФото: 1MI
Причину, по которой в отставку отправлен глава Белоярского ГО Андрей Горбов, назвала прокуратура Свердловской области. После проверки на соблюдение законодательства о противодействии коррупции были выявлены нарушения.

Так, глава округа с января 2018 по апрель 2020 года несколько раз выписывал себе премии без разрешения органа местного самоуправления. Кроме того, конфликт интересов, который возник у первого заместителя по ЖКХ, не был купирован. То есть, не проводились проверки и не предприняты меры в целях устранения нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По итогам мероприятий было внесено представление в думу Белоярского ГО, которая решила удалить главу в отставку за нарушение закона.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Горбов планировал отставку давно, но для этого требовалось согласование. Исполняющим обязанности назначен Михаил Иванов.

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