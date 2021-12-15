В рейтинге городов по удовлетворенности транспортом Екатеринбург занял седьмое место

В рейтинге городов с населением свыше миллиона граждан по удовлетворенности работой общественного транспорта столица Урала оказалась на седьмом месте. В общей сложности в рейтинге числятся пятнадцать городов.

Всего в опросе от общественной организации «Гражданский Патруль» приняли участие 15,2 тысячи человек. Результаты исследования гласят, что больше всего функционирование транспорта устраивает жителей Санкт-Петербурга, Красноярска и Казани. В Уфе, Самаре и Ростове-на-Дону люди наоборот недовольны тем, как ездят общественные маршруты. Екатеринбург же занял седьмое место. На шестом месте Новосибирск, а на восьмом Краснодар. Жители Москвы участие в исследовании не принимали, сообщает пресс-служба общественной организации. Напомним, в середине ноября стало известно, что Екатеринбург оказался на пятой строчке рейтинга наиболее снежных городов России. За сезон здесь выпадает 118 сантиметров снега. Самые снежными зимы зафиксированы на территории Челябинска, где толщина снега за сезон достигла 181 сантиметра. В пятерку самых снежных городов России попал Екатеринбург

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