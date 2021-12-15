Владелец шахты «Листвяжная» задержан в Кемеровской области

Напомним, в шахте «Листвяжная» произошел взрыв 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела за нарушение техники безопасности и были задержаны трое руководителей шахты, двое инспекторов Ростехнадзора, которые накануне проводили на шахте проверку и не выявили нарушений, пишут «Новые известия».