Владелец шахты «Листвяжная» задержан в Кемеровской области

Владелец шахты «Листвяжная» задержан в Кемеровской области
Владелец шахты «Листвяжная» задержан в Кемеровской области
Сегодня, 11:50ОбществоФото: 1MI
Президент холдинга СДС, являющийся также владельцем шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, Максим Федяев задержан. Вместе с ним задержан и гендиректор «СДС-уголь» Геннадий Алексеев.

Сейчас оперативники проводят следственные действия, пишет «Интерфакс» ссылаясь на собственные источники.

Напомним, в шахте «Листвяжная» произошел взрыв 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела за нарушение техники безопасности и были задержаны трое руководителей шахты, двое инспекторов Ростехнадзора, которые накануне проводили на шахте проверку и не выявили нарушений, пишут «Новые известия».

Сами шахтеры рассказывали о том, что руководство систематически нарушало требования Ростехнадзора и горняков заставляли работать в условиях повышенного метана. Если сотрудники отказывались, то им закрывали спуск в шахту.

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