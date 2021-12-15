За избиение и смерть гражданской жены житель Верхотурья получил почти 10 лет

Между мужчиной и женщиной конфликт возник в начале мая 2021 года. Причиной стала ревность. На момент последней ссоры мужчина был нетрезвым. В результате он нанес несколько ударов сожительнице по голове.
Женщина получила черепно-мозговую травму. Однако несмотря на это, она не обращалась в больницу. Она пожалела своего гражданского супруга, так как ему грозила уголовная ответственность.
Постепенно ее самочувствие стало ухудшаться, она была госпитализирована в больницу. Однако спасти ее не удалось, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
16 июня женщина скончалась после черепно-мозговой травмы в возрасте 41 года.
В отношении сожителя было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В результате суд признал мужчину виновным и назначил ему 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.