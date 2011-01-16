В Петербурге снег с крыши обрушившегося спортклуба сбрасывали трактором

Вмомент обрушения в тренажерном зале занимались 12 человек. Легкие травмыполучили двое."Одного зажало между тренажерами. У него гематома. На второго упал кусокарматуры. Он получил рваную рану руки", - сообщил первый заместительначальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу ОлегСалов.

Счищая снег с крыши основной арены, рабочие применили смекалку: решилииспользовать новый трактор, который перед новогодними праздниками купиласпортивная школа. Крыша из легких металлических конструкций невыдержала несколько кубов тяжелого талого снега."Рабочие решили до обеда сбросить весь снег с крыши основного здания,чтобы после обеда стащить этот снег с крыши пристройки", - рассказалдиректор спортивной школы им. Алексеева Николай Рыбчак.

В ближайшие дни специальная комиссия решит, какое наказание понесутрабочие, нарушившие технологический процесс. Пока же руководству школыпредписано по старинке убирать снег с крыш.