BMW X5 третьего поколения выкатил на тесты

На днях инженеры BMW на дорогах Германии приступили к публичным испытаниям прототипа BMW X5 нового поколения. Шпионские фотографии свидетельствуют, что автомобиль сохранил узнаваемый силуэт предшественника и габариты нынешней версии X5. Судить в целом об изменении дизайна экстерьера модели пока затруднительно из-за отсутствия товарной оптики, решетки радиатора и наличия черно-белого камуфляжа.

Новый BMW X5, имеющий кодовое обозначение F15, разрабатывается на модернизированной платформе седана 5-й серии последнего поколения. Благодаря широкому применению композитных материалов в конструкции BMW X5 скинет несколько десятков килограмм, станет экономичнее и более послушным в управлении.

Точными сведениями о составе линейки силовых агрегатов представители СМИ не располагают. Как пишет Carscoop, велика вероятность, что кроссовер из Мюнхена сохранит нынешние 6-цилиндровые бензиновые и дизельные моторы, только модернизированные, агрегат V8 и получит гибридную силовую установку с возможностью подзарядки батарей от обычной электророзетки. В ее состав войдут 6-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 350 л.с. и 110-сильный электромотор. Гибридную установку агрегатируют с новой девятиступенчатой автоматической трансмиссией. В гамме двигателей окажется и новый трехтурбинный дизель мощностью объемом 3.0 литра и мощностью 381 л.с.