Екатеринбургский восьмиклассник запатентовал уникальный конструктор

«Из этого конструктора можно собрать все что угодно. И шар, и цепь,и черепаху«, — рассказали дети, которые «опробовали» изобретениешкольника. Конструктор выглядит как набор пластиковых колец, из которыхблагодаря специальным креплениям получаются всевозможные фигуры, пишетиздание «Аргументы недели».