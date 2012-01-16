Екатеринбургский восьмиклассник запатентовал уникальный конструктор
16 января 2012, 09:34Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
14-летний Данил Шостин из Екатеринбурга изобрел развивающий конструктор. Впервые за 20 лет авторское свидетельство получил подросток.
«Из этого конструктора можно собрать все что угодно. И шар, и цепь,и черепаху«, — рассказали дети, которые «опробовали» изобретениешкольника. Конструктор выглядит как набор пластиковых колец, из которыхблагодаря специальным креплениям получаются всевозможные фигуры, пишетиздание «Аргументы недели».
Игрушка получила название «Квинт»и запущена в производство. Юный изобретатель уже получил грант. Сейчасон размышляет над тем, как снизить себестоимость конструктора, чтобы егомог купить любой желающий, пишет «КП».
Фото «Первый канал»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей