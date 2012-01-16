Fool’s Garden считают, что Тагил рулит

По традиции он проходил вечером 13 января. «Старый Новый Рок – 2012» длился 8 часов. За это время на 5 фестивальных площадках выступили 65 коллективов. Послушать их собрались 2000 свердловчан, которые за вечер выпили 3 тонны пива. На одной из сцен выступали рэперы. Именно там и блеснули тагильчане.

Единственными представлявшими наш город музыкантами оказались двое ребят, называющих себя «АнохА и Гамбит». Ребята хоть и живут в последнее время в Екатеринбурге, на всех фестивалях представляются как команда из Нижнего Тагила.

Организаторы и идейные вдохновители «Старого Нового Рока» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов уверяют, что они первыми в России начали проводить фестивали с несколькими сценами. А такие проекты, как «Нашествие», лишь подсмотрели у них некоторые идеи. Впрочем, организаторы не отрицают – в обилии площадок есть и свой минус. Что-то интересное для зрителя может происходить одновременно на нескольких сценах.

Действительно, постоянная беготня между сценами, вызванная боязнью пропустить что-то интересное, не только смазала впечатление от фестиваля. Но и привела к тому, что некоторые хорошие группы мы так и не застали на сцене. А под конец вечера вообще на всех площадках сошлись хедлайнеры, и тем, кто не ограничивает себя любовью к одному жанру, пришлось делать мучительный выбор между 25/17, «Запрещёнными барабанщиками» и «Рабфаком».

Впрочем, все просчёты организаторов сошли на нет, когда 4 площадки закрылись и все 2000 слушателей собрались у основной сцены в ожидании главных сюрпризов вечера – «Воплей Видоплясова» и немецкой поп-рок-группы «Fool’s Garden». Последние, кстати, несмотря на частые визиты в Россию, на Урале оказались впервые. Немецкие рокеры поняли, что у нас холодно, красиво, мало машин и вкусное пиво. И напоследок выполнили небольшую просьбу журналистов – признались, что Тагил рулит.