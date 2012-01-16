Infiniti готовит электрический спорткар к Женеве
Премиальный японский бренд Infiniti представит на автосалоне в Женеве концептуальный спорткар, который отличается новым типом привода. Всей информации компания пока не раскрывает, равно как и внешности автомобиля. Автосалон стартует в марте текущего года.
Как говорится в сообщении компании, концептуальный спорткар обладает облегченной конструкцией и обеспечивает низкий уровень выбросов выхлопных газов. Новинка, которая пока даже имени не получила, станет первым автомобилем Infiniti, у которого появится новый тип провода. Сообщается, что автомобиль будет обладать среднемоторной компоновкой, которая станет, пожалуй, наиболее важной частью этой концепции и является новым словом в языке дизайна Infiniti.
При среднемоторной компоновке спорткар будет электрическим. Но, как заявляет производитель, традиционный компромисс между динамикой и экологичностью будет сведен к минимуму.
Стиль, наполнение и среднемоторная компоновка концепта абсолютно новые для Infiniti, но при этом характер этого удивительного спорткара остается абсолютно созвучным бренду, как и само направление разработки инновационных электромобилей, которые сочетают высокие мощностные характеристики и низкий уровень выброса вредных веществ при движении по автомагистралям и нулевой уровень выхлопа в городе, - сообщает компания.