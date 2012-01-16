На ЕВРАЗ НТМК подвели итоги трудового соревнования среди молодежных коллективов

При подведении итогов учитывались производственные показатели, участие врационализаторской деятельности, направленной на повышение качества продукции и экономию энергоресурсов, освоение нового оборудования, соблюдение правил техники безопасности и трудовой дисциплины.

В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК зарегистрировано 70 молодежно-трудовых коллективов. Итоги подводятся на предприятии по пяти группам, два раз в год: ко Дню молодежи и Новому году. Конкурс проводится в рамках программы «Молодежь».