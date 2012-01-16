На ЕВРАЗ НТМК подвели итоги трудового соревнования среди молодежных коллективов
16 января, 2012 г - На ЕВРАЗ НТМК подведены итоги трудового соревнования среди молодых работников предприятия. В нем приняли участие порядка 1,5 тыс. металлургов до 35 лет из 20 трудовых коллективов, сообщает департамен по связям со СМИ «ЕВРАЗ»а.
При подведении итогов учитывались производственные показатели, участие врационализаторской деятельности, направленной на повышение качества продукции и экономию энергоресурсов, освоение нового оборудования, соблюдение правил техники безопасности и трудовой дисциплины.
По итогам второго полугодия 2011 года звания «Лучший молодежный коллектив ЕВРАЗ НТМК» удостоены бригады участка отделки конвертерного цеха, цеха шлакообразующих смесей коксохимического производства, участкаотделки колесобандажного цеха, центральной электротехнической лаборатории и коллектив электрослужбы паросилового цеха.
Торжественная церемония награждения победителей состоялась во Дворце культуры металлургов. Первые лица ЕВРАЗ НТМК вручили молодым работникам нагрудные знаки, свидетельства и почетные грамоты. Победителям также начислена денежная премия.
В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК зарегистрировано 70 молодежно-трудовых коллективов. Итоги подводятся на предприятии по пяти группам, два раз в год: ко Дню молодежи и Новому году. Конкурс проводится в рамках программы «Молодежь».
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