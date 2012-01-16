Нижнетагильская лаковая роспись по металлу может стать символом Среднего Урала

Лаковая роспись – не только промысел, это один из символов Урала. Настолько положительных, что к нам обратились с просьбой подготовить подарки для президента Дмитрия Медведева, который посетил Екатеринбург в день открытия новой станции метро. Когда художник передает подносы для высокопоставленных делегаций – он участвует в формированииобраза «Средний Урал» рассказывает Владимир Анищенко.

По его мнению, не важно, чтобы упоминалось предприятие-изготовитель сувенира, важнее всего, чтобы человек, вручающий гостю расписную картину на металле, с гордостью сказал: «это мы на Урале делаем», тем самым обозначив своё желание быть сопричастным не только к дарению, но и созданию уральской красоты.

Нынешние лаковые картины на железных подносах – это синтез традиционного уклада и современных технологий. Это исторические, аллегорические, ландшафтные мотивы это вертикально ориентированные букеты с изображением крупных цветов и фруктов, как бы растущих из вазонов. Гамма росписи глубокая, сочная, преимущественно используются красные, синие, зеленые и золотисто-желтые цвета.

Но само по себе расписное железное блюдо– просто предмет обихода, пока оно не облачено в некую информацию. Это может быть завораживающий рассказ о его истории, может быть красивая упаковка, оформленная в стиле резных орнаментоврусской избы, как своеобразная знаковаяинформация, которая считывается подсознательно. Подарок становится информационно и эмоциональнонаполненнымположительными образами.

Потребность в такого рода подарках-символах растет. Пока – лишь в административных кругах, где осознали необходимость формирования у зарубежных партнеров позитивного имиджа региона, традиционно считающегося суровым краем металлургов. Наши подарки заказывает Законодательное собрание Свердловской области, управление делами губернатора, крупные предприятия отмечает Владимир Анищенко.

Как отмечает генеральный директор ООО «Лаковая живопись Урала», расписные подносы всегда будут заказывать для юбилеев, для иностранных делегаций, но это не все. Уральцы, должны быть востребованы как красивые, умные люди, должны выходить на качественно новый уровень. Такое отношение к уральскому сувениру в массовом сознании еще только предстоит сформировать – пока что отношение к расписным подносам «базарное».

Руководство организации не хочет идти со своим продуктом в розничную торговлю. Во-первых, любая попытка наладить массовое производство подносов натыкается на желание художника «намахать» ширпотреб, который лежит потом на прилавке магазина в одном ряду с банальными матрешками. Во-вторых, зачастую сами продавцы не заинтересованы в том, чтобы показать товар лицом, - ассортимент важнее, и у них,что называется, глаза не горят.

Но помимо сбыта товара организация сталкивается сейчас с проблемой нехватки нужных специалистов. Сейчас с ней работают всего несколько художников, и этого достаточно, чтобы производить по-настоящему уникальный интересный продукт, бренд региона. Но чтобы сувенир получил широкое распространение, нужны мастера, целые династии талантливых людей, которые могут и хотят продолжать дело своих отцов в современных условиях, выполняя современные задачи, формируя образ «опорного края державы» завтрашнего дня.

Сейчас, на всю Свердловскую область остался один-единственный мастер-лакировщик. И эту проблему не решить только лишь финансированием. Сохранилось два профильных учебных заведения в Нижнем Тагиле. Обучение искусству лаковой росписи подносов здесь есть, но выпускники выбирают это направление неохотно из-за низкого спроса на таких специалистов.