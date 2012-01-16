Новый Porsche 918 Spyder дебютирует во Франкфурте

Porsche нечасто балует своих поклонников новыми моделями. Последней наиболее громкой премьерой на этом поприще стала Panamera, представленная в Шанхае.

Компания подтвердила, что модель 918 Spyder будет впервые представлена публике на Франкфуртском автосалоне, который пройдет в октябре 2013 года, сообщает Worldcarfans. Да, к сожалению, только в следующем году. Продажи модели начнутся почти сразу после премьеры, то есть ближе к концу 2013 года.

Сообщается также, что под металлической оболочкой новинки произойдут некоторые изменения по сравнению с концептуальным прототипом, которые был представлен на автосалоне в Женеве в 2010 году.

По некоторым данным, Porsche 918 Spyder получит 8-цилиндровый двигатель – модифицированную версию мотора, который устанавливается на гоночный RS Spyder LMP2. Объем двигателя составит 4,6 литров. Концептуальная версия спорткара оснащалась 3,4-литровым мотором. Кроме того, мотор новинки впервые получит систему сдвига фаз газораспределения VVT.