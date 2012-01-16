Похолодание в Нижнем Тагиле предвещает скорое наступление Крещения

Крещение, или Крещение Господне, является одним из главных христианских праздников. Православные верующие празднуют его 19 января. Погода в Нижнем Тагиле в этот день, по прогнозам, будет теплее, чем сегодня: с утра 16 градусов ниже нуля, днем стрелка термометра поднимется до -9, а к вечеру опять опустится до -15.

В день Крещения происходит освещение воды в церквях. Ведутся праздничные службы. Многие верующие считают обязательным ритуал купания в проруби. Он символизирует очищение души и тела, христиане верят, что крещенская вода спасает от различных недугов, придаёт бодрости и здоровья.

Другие люди, в основном, незамужние девушки, придерживаются другой традиции: гадать на суженого. Существует множество вариантов гаданий на Святки(это период между Рождеством 7 января и Крещением 19 января). Считается, что гадания в эти дни, а, точнее говоря, ночи, являются самыми правдивыми и рассказывают о судьбе девушки на грядущий год.