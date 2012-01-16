Появились первые фотографии хэтчбека Kia Rio
Компания Kia распространила первые официальные фотографии хэтчбека Rio, производство которого началось на заводе под Санкт-Петербургом в понедельник, 16 января.
Хэтчбек «Рио» будет предлагаться с теми же силовыми установками, что и седан. В гамму войдут четырехцилиндровые бензиновые агрегаты объемом 1,4 и 1,6 литра, развивающие 107 и 123 лошадиные силы. Моторы смогут работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или с четырехдиапазонным «автоматом».
Отметим, что такие же двигатели доступны и для соплатформенного с «Рио» седана и хэтчбека Hyundai Solaris, выпуск которых начался в январе и мае прошлого года соответственно.
Также для Kia Rio в скором времени будет предлагаться навигационная система, однако точные сроки ее появления в списке опций пока не уточняется.
Также на данный момент не известны и цены на хэтчбек «Рио». Для сравнения, стоимость базовой пятидверки «Солярис» составляет 443 тысячи рублей, а топовой — 659 тысяч рублей.