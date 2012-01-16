Силиконовая грудь спасла москвичке жизнь

Увеличить грудь несколькими годами ранее женщина решила по просьбесупруга. Именно его симпатия к огромному размеру груди защитила груднуюклетку от повреждений: имплантат оказался настолько большим, что клинокпопросту не достал до ребер. А благодаря силикону в виде геля грудьпрактически не пострадала.