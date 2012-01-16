Силиконовая грудь спасла москвичке жизнь
16 января 2012, 09:45ОбществоОльга
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Московские хирурги сделали операцию женщине, на которую напал с ножом собственный муж. Во время ссоры мужчина пытался убить супругу, однако ему это не удалось. Жизнь женщины спасли силиконовые имплантаты.
Увеличить грудь несколькими годами ранее женщина решила по просьбесупруга. Именно его симпатия к огромному размеру груди защитила груднуюклетку от повреждений: имплантат оказался настолько большим, что клинокпопросту не достал до ребер. А благодаря силикону в виде геля грудьпрактически не пострадала.
Однако обратиться к врачам женщине все-таки пришлось. Они заменили поврежденный имплантат и зашили рану.
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