Спецназовцы ГУФСИН отдали дань памяти коллегам у памятника «Черный тюльпан»

На мероприятии, проходившем на базе отдела специального назначения, присутствовали руководители ведомства и, конечно же, ветераны, стоявшие у истоков создания пенитенциарного спецназа.

С поздравительной речью выступил заместитель начальника ГУФСИН России по Свердловской области, полковник внутренней службы Олег Давиденко. Он отметил особую значимость деятельности спецподразделения «Россы» по поддержанию правопорядка и законности в местах лишения свободы.

Так же со словами благодарности в адрес бойцов спецназа «пожеланиями крепкого здоровья сотрудникам и понимания, терпения их родным и близким, так как служебная деятельность не будем скрывать, часто связана с риском для жизни и ненормированнымрабочим графиком», обратился Председатель Региональной Общественной Организации Ветеранов УИС по Свердловской области Павел Лихачев.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУФСИН России по Свердловской области, полковник внутренней службы Анатолий Полуяктов особо отметил значимость и необходимость существования данного подразделения и вручил особо отличившимся сотрудникам ценные подарки.

Хочу выразить большую благодарность за службу всем бойцам, а некоторых еще и поздравить с двойным праздником, так как у четырех человек из отряда сегодня день рождения сказалначальник Отдела специального назначения «Россы» полковник внутренней службы Игорь Жураховский.

В заключительной части торжественного мероприятия состоялся выезд сотрудников отряда к мемориалу памяти погибших в вооруженных конфликтах локальных войн «Черный тюльпан». Все присутствующие почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, отдав дань уважения членам их семей.

Бойцы возложили цветы в память о погибших товарищах. На одной из мемориальных именных плит выбито имя начальника штурмового отделения старшего лейтенанта внутренней службы Сергея Александровича Багаева, которому в 2000 году было присвоено (посмертно) звание Героя России.

Напомним, что ОСН «Россы» располагается в пяти городах Свердловской области – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тавде, Ивделе и Сосьве. Он самый крупный из всех отделов специального назначения ФСИН России.

За все время существования отдела было проведено более 940 специальных мероприятий, 283 сотрудника 24 раза выезжали в служебные командировки в зону боевых действий на территорию Северо-Кавказского региона, многие сотрудники отмечены боевыми наградами.

По данным Пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, недавно в ходе встречи с личным составом ГУФСИН России по Свердловской области от имени Губернатора Свердловской области, директор Департамента административных органов администрации руководителя области Валерий Алешин вручил благодарственные письма и памятные знаки шести бойцам спецназа ГУФСИН «Россы» из Тавды и Нижнего Тагила, отличившимся во время служебной командировки на Северный Кавказ.