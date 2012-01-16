Сто лет назад в Нижнем Тагиле не только добывали металл, но и производили газировку

А вы уверены, что знаете все интересные факты об истории Нижнего Тагила?

История и краеведение могут быть занимательными. В доказательство этому в Екатеринбурге вышла книга «Каменный пояс России. Путешествие по Уралу с детскими писателями». В ней собраны рассказы и очерки о городах Урала – Екатеринбурге, Уфе, Сыктывкаре, Челябинске и других.

Есть в книге и два очерка из истории Нижнего Тагила: «Ошибочка вышла…» - о предыстории основания Нижнего Тагила, «Жить хорошо!» - о том, как развлекались и чем угощались тагильчане столетие назад. Автор историй – тагильский писатель Борис Телков.

Тираж книги всего 1200 экземпляров, так что в открытую продажу сборник не поступит. Прочитать книгу можно будет только в библиотеках – и то только тогда, когда сборники, предназначенные для тагильского читателя, поступят в город. Но часть книги, а именно очерки Бориса Телкова, можно прочитать на сайте TagilCity.ru уже сейчас.