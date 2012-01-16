Suzuki GSR750 в ABS версии

Версия с ABS обеспечивает еще больший контроль над дорогой.

Напомним, GSR750 появился в апреле 2011 года, придя на смену достаточно плохо продававшемуся GSR600.

Основными конкурентами GSR750 считаются Kawasaki Z750R и Yamaha FZ8, несколько менее непосредственными соперниками - Ducati Monster 796 и Triumph Street Triple.