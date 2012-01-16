Suzuki GSR750 в ABS версии
16 января 2012, 13:16ОбществоРОман БОТов
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Собственно сам обновленный среднеразмерный нейкид был презентован весной 2011 года, и быстро получил высокую оценку у пилотов многих стран. Он хорошо показал себя на многочисленных тестах и испытаниях и даже завоевал ряд наград, включая MCN Machine of the Year в своем классе.
Версия с ABS обеспечивает еще больший контроль над дорогой.
Напомним, GSR750 появился в апреле 2011 года, придя на смену достаточно плохо продававшемуся GSR600.
Основными конкурентами GSR750 считаются Kawasaki Z750R и Yamaha FZ8, несколько менее непосредственными соперниками - Ducati Monster 796 и Triumph Street Triple.
Рекомендованная розничная цена мотоцикла на европейском рынке – 8 875 евро (всего на 425 евро дороже, чем без-abs-ная версия).
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