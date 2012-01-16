Жилье в Свердловской области официально подорожало
16 января 2012, 18:34ОбществоВалерия Лошкарева
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Минрегионразвития РФ утвердило новый норматив стоимости квадратного метра на январь-июнь 2012 года.
В среднем по стране он составил 31 300 рублей. При этом в 2011 году стоимость жилья держалась на уровне 30 тысяч рублей за «квадрат». В Свердловской области новый норматив составляет 35 700 рублей, передаёт Уралинформбюро. По сравнению с прошлым годом квартиры в регионе «официально» подорожали на 2 100 рублей.
Нормативы Минрегионразвития применяются для расчета размеров субсидий из федерального бюджета на приобретение недвижимости для участников программы жилищных сертификатов. Речь идет о военнослужащих, переселенцах с Крайнего Севера, ветеранах и молодых семьях.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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