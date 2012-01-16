Жилье в Свердловской области официально подорожало

В среднем по стране он составил 31 300 рублей. При этом в 2011 году стоимость жилья держалась на уровне 30 тысяч рублей за «квадрат». В Свердловской области новый норматив составляет 35 700 рублей, передаёт Уралинформбюро. По сравнению с прошлым годом квартиры в регионе «официально» подорожали на 2 100 рублей.