Жить – хорошо!

Постойте, постойте, скажет юный читатель, так ведь это было сто летназад! Жизнь в ту пору была совсем иной, люди даже думали и чувствовалипо-другому, да вообще все у них было не такое, как у нас!

Все это так. Да не так! Хочется слегка поспорить с юным, но проницательным читателем.

Возьмем, к примеру, то, что более всего понятно и приятно моему собеседнику - развлечения и удовольствия.

Чем любит освежить себя в жару юный человек ХХI века? Кока-колой,спрайтом и другими газировками. В Нижнем Тагиле сто лет назад на рынке вкалашном ряду, кроме свежеиспеченного хлеба, можно было отведатьместной «кока-колы» – в летнюю жару в ведрах со льдом стояли наготовебутыли с квасом и кислыми щами. Стоили эти напитки недорого, а дляздоровья были гораздо полезнее американских шипучек с красителями.Впрочем, имелась на продажу и натуральная фруктовая газировка. Пробкаудерживалась в горлышке бутылки проволокой. В Тагиле было два частныхзавода по производству этой воды.

Не хочется воды, давайте перейдем на нечто более существенное!

Если на рыночный прилавок выставлялось все, что можно продать, какправило, кучей и недорого, то в каменных двухэтажных магазинах по краюплощади товар был уже иного качества, а обхождение приказчика спокупателем «галантерейное».

Магазин братьев Ляпцевых – само олицетворение буржуйского благополучия ипищевого разгула. Дети висли на прилавках с колониальными товарами. Атам - чай, кофе, какао, шоколад, ваниль, шафран, гвоздика, корица, орехигрецкие, фундук, арахис, конфеты. Все, довольно! Предлагаю прочтениевслух списка этих сладостей считать уголовно наказуемым преступлением,как издевательство над личностью!

Теперь опять о вкусненьком, но умеренно.

Век назад Тагил славился своей пряничной выпечкой. Это случилось,возможно, потому, что Демидовы завезли сюда много земляков из Тулы,знатных оружейников и чаевников. В магазине Карташева по улицеАрзамасской (Красноармейской) у покупателя разбегались глаза отпряничного изобилия: пряники белые с красным пояском, с изюмом, пареные,паточные, мятные, с изюмом, маковые… А форма?! Рыбка, лошадка, кукла…Пряники, как букет цветов, парни швыряли своим возлюбленным в сани вовремя масленичного катания по Александровской (пр.Ленина). Пряникипокупали жители глухих деревень, тут же заворачивали в платок и везлидомой эту сладкую диковинку детям.

В предреволюционном Тагиле было несколько пекарен. Стояли они в бойкихместах, неподалеку от постоялых дворов и рынка. Кроме обычных булокхлеба, большим спросом у населения пользовались пятикопеечныекалачи-плетенки из муки первого сорта. Состоятельные люди покупали их иподавали нищим на паперти для поминовения умерших родственников в«годины», в «день ангельской памяти» и именин умерших.

Но все же королями выпечки в Тагиле были немецкие кондитеры.

Пауль Мецгер выпекал знаменитые на весь город французские булки,известные ныне, как сайки. А также - чайные сухарики, различныепирожные, бисквиты.

Иноземец Арнольд Андре тоже неплохо прижился в Нижнем Тагиле. НаАлександровской он имел свой дом, а при нем - магазин и пекарню.Выпечкой занимался лично, никому не доверяя своего колпака. Но в Тагилеэтот предприимчивый немец был известен не только своими бисквитами икренделями, а еще и тем, что при магазине нашел место для небольшогокафе. Оно было удивительно похоже на нынешний кафетерий или закусочную.Легкие перегородки-ширмы отделяли одну кабинку от другой. Вокруг столикасоздавались легкие сумерки, которые, которые, как известно, нравятсятинэйджерам всех времен и народов. Ясное дело, что кафе сталоизлюбленным местом встречи учащейся молодежи из не очень бедных семей.Здесь назначали свидания и под чашку кофе с печеньем или какао сбулочкой выясняли извечный вопрос «любишь - не любишь».

Сладостями в Тагиле заправляли татары. Мулла Валитов удачно совмещалслужбу аллаху и торговлю. Вот только краткий перечень того, что можнобыло купить в магазине Валитова: шоколад, конфеты многочисленных сортов,сушеные и свежие фрукты – лимоны, апельсины, виноград, яблоки, вишня,урюк, изюм, винная ягода, орехи, сахар, леденцы, мармелад. Его землякСафиулин держал магазин в подвале дома. Фрукты на прилавке, освещенномкеросиновыми лампами «Молния», были всегда свежими, будто только чтосорванные с дерева или снятые с грядки. Нежный виноград просыпалсянатуральной мелкорубленой пробкой.

Осенью над базарной площадью вдоль Александровской стоял густойфруктовый аромат. Бесконечной вереницей тянулись подводы с яблоками,виноградом, орехами, бухарскими и астраханскими арбузами… Спешновозводились торговые балаганы. Суетились смуглокожие люди в длиннополыххалатах. Гортанные призывные крики, с треском разрывающиеся от легкогоприкосновения длинного ножа пудовые арбузы и деньги, мгновенноисчезающие в грязных руках торговцев…

Все, хватит о желудке! Юный читатель, давай-ка лучше поговорим об«индустрии развлечений» Тагила начала прошлого века. Важнейшим из нихдля тагильчан, конечно же, являлось кино.

Вукул Карпович Хлопотов, знатный торговец хлебом, оптовик, примерно в1908-1909 году совершил очень выгодную сделку – недорого купил уобанкротившегося купца самый большой дом по Александровской улице, какраз напротив рынка. Как человек, дружащий с прогрессом, позади особнякапостроил дизельную электростанцию. На втором этаже дома открыл шикарнуюгостиницу «Александровскую». Уровень почти столичный: электроосвещение,дорогая мебель, ковры, игорный зал. На первом этаже дома – кинотеатр«Иллюзия», известный нам уже, как «Искра». Большой зал, удобные ложи.Сеанс состоял из трех частей: драма, видовая, комическая. С улицыкинотеатр ярко освещался, поэтому вокруг него до глубокой ночи клубиласьмолодежь.

Годом позже у Хлопотова появился конкурент – купец Капустин. Неподалеку,по улице Высоковской (Первомайской) он открыл свой кинотеатр. Наворотовне меньше, чем у «Иллюзии». Два этажа: наверху – зрительный зал, внизу –фойе с богатым буфетом и электромузыкальным шкафом. Изумленные дети идаже взрослые кормили автомат пятикопеечными монетами, а он играл имразличные мелодии. Под полотнищем экрана была небольшая площадка, гдеперед демонстрацией фильма выступали артисты, певцы и дажециркачи-иллюзионисты. Капустин очень серьезно относился к тому, какназвать свое синематографическое детище, несколько раз менял вывеску –«Волшебные грезы», «Буф», «Одеон» - и, наконец, остановился на«Одеон-кафе».

Уже упомянутый выше магазин «Технические товары» хлебного магната ИльиФедоровича Уткина по разнообразию товаров запросто мог тягаться скаким-нибудь нынешним торговым центром. Богатые крестьяне в смазанныхдегтем сапогах приценивались здесь к сельскохозяйственным машинамзарубежных марок «Мак-Корник», «Диринг»: конным граблям, сенокосилкам,жнейкам, сеялкам, веялкам-сортировкам. Владельцы домов, затеявшиеремонт, приобретали обогреватели и сантехнику. Реклама этого магазинатолько на первый взгляд кажется несколько крикливой: «Все - от самолета иавтомобиля до иголки!» Думается, если бы в Тагиле нашелся покупатель на«ероплан», то Федорыч сдержал бы купеческое слово. Уж будьте покойны!Кстати, Уткин был настолько технически продвинутым человеком, что имелеще магазин электротоваров с красочными витринами в окнах.

Впрочем, и другие торговцы тоже были не прочь попользоваться благамипрогресса: у входа в галантерейный магазин Овчинникова стоял автомат попродаже дешевых открыток. Напоминаю, что на нижнетагильском дворе стоялвсего лишь 1912 год…

И последняя шутка-параллель из прошлого века.

В те годы, как и в нынешнее время, существовала торговля с рук. Подворам ходили сарпинщики с баулом за плечами и аршином в руке ипредлагали народу всякую всячину. Летом ряды этих «челноков» пополняли…ну, кто бы вы думали? Китайцы! Ребятишки ходили за ними гурьбой – ихсмешили сюсюкающая китайская речь, бритая макушка головы и смоляная косадо пояса. В узлах китайцы носили яркие шелковые ленты, косынки, платки.Ну, какая тагильская, да и российская, а похоже и мировая торговля безних, родимых?!

Ну что, юный читатель, я думаю, убедил тебя в том, что сто лет - это не такой уж большой срок для истории…

© На фото - А. Рыжков. Нижний Тагил с Лисьей горы