Документальный фильм об Олимпиаде-2014: Евраз стал площадкой для съемки (ФОТО)

Предполагается, что картина выйдет в эфир 7 февраля, накануне трансляции открытия Олимпиады на одном из федеральных каналов.

На Евраз НТМК журналистов интересовало производство рельсов. Комбинат поставил данный вид проката на строительство новой железной дороги «Адлер - Красная Поляна», которая является одним из важнейших объектов Олимпиады. Кинематографисты провели в рельсобалочном цехе Евраз НТМК целую рабочую смену. В фильме съемочная группа планирует показать весь процесс производства рельсов: нагрев заготовки, работу прокатного стана и клемовочной машины, закалку рельсов, проверку их качества, а также склад готовой продукции.

В течение нескольких лет Евраз отгрузил более 250 тысяч тонн металлопроката на строительство объектов XXII зимних Олимпийских игр. Компания отправляла в Сочи продукцию двух своих российских металлургических комбинатов - Евраз НТМК и Евраз ЗСМК. Помимо рельсов на строительство спортивных и инфраструктурных объектов Олимпиады ЕВРАЗ отправлял и другой высококачественный стальной прокат: шпунт Ларсена, балку, швеллер, арматуру.

Евраз НТМК не в первый раз становится съёмочной киноплощадкой. В 2004-2005 годах цехи предприятия и залы Дворца Культуры металлургов были выбраны в качестве декораций ко многим сценам 12-серийного телевизионного фильма «Охота на изюбря». В съемках популярного телесериала «Первого канала» приняли участие рядовые работники комбината. В 2007 году на Евраз НТМК по заказу Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ проходили съемки документальной ленты о выдающемся уральском металлурге Константине Поленове, работавшем в XIX веке на демидовских заводах.

Фотография предоставлен пресс-службой Евраза