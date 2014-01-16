Концепт спортивного седана продемонстрировал будущее моделей Nissan
16 января 2014, 06:13ОбществоРОман БОТов
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Концепт Nissan Sport Sedan - уже третий концепт компании, который дает представление об идеологии и дизайне будущих моделей Nissan.В новом спортивном седане можно увидеть то направление в дизайне, в котором намерена двигаться компания Nissan в будущем. - сказал креативный директор компании Широ Накамура (Shiro Nakamura) на презентации новинки на Североамериканском международном автосалоне.
На технических подробностях ниссановцы фокусировать особого внимания не стали. Под капотом концепта установлена бензиновая V-образная шестерка мощностью более 300 л.с., привод у седана передний, трансмиссия вариаторная Xtronic, а подвеска со спортивными настройками (что же еще может быть на спортивном концепте).
Предполагается, что концепт Nissan Sport Sedan может в скором будущем преобразиться в Nissan Maxima для американского рынка.
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