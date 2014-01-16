Концепт спортивного седана продемонстрировал будущее моделей Nissan

На технических подробностях ниссановцы фокусировать особого внимания не стали. Под капотом концепта установлена бензиновая V-образная шестерка мощностью более 300 л.с., привод у седана передний, трансмиссия вариаторная Xtronic, а подвеска со спортивными настройками (что же еще может быть на спортивном концепте).