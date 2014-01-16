Новая русская или иномарка с пробегом: а тагильчане-то против отечественного автопрома

Интересно, что всего 9,2% жителей Нижнего Тагила выбрали бы новую русскую машину. Остальные 90,8% отдали свой голос в пользу иномарки с пробегом. Сразу хочется сказать, что и аргументов в пользу иномарки с пробегом больше в любом обсуждении на любом сайте.

Часто бывает, что у подержанных иномарок небольшой пробег, а, следовательно, цена на них по-прежнему держится уровне выше предполагаемого лимита. Многие автосалоны сами продают автомобили с пробегом, но, повторимся, цена не радует карман. Обычно люди говорят: «Смотря, какой пробег будет на иномарке, если он к 80 тысячам, то лучше брать новую русскую». Однако если вы смогли собрать денег на хорошую иномарку с пробегом, велика вероятность, что вы сможете избежать возни с «детскими болезнями». А если вам попадется иномарка, собранная не в России, говорят эксперты, то вам очень повезло.

Иномарка российской сборки, само по себе звучит нелепо. На личном опыте проверенно, качество сборки очень сильно отличается от оригинала. Потому как собирают наши, родные руки, которые в случае чего могут и с помощью кулака подогнать деталь, которая должна встать на своё место легким движением руки, могут не заменить сломанную при монтаже клипсу, могут не дотянуть гайку или болтик, или вовсе забыть что-нибудь комментирует один из пользователей.

В чем же явные преимущества покупки нового русского авто. Во-первых, новое – есть новое. Все «свежее», хлопот минимум, осталось только настроить под себя. Русская сборка? А известно ли, что русские сейчас активно сотрудничают с иностранными производителями, а новые автомобили известных русских моделей на уровень выше стоят даже прошлых, на которых в свое время прокатился наш президент. К тому же покупка авто с пробегом не гарантирует вам 100% попадания, ведь все зависит от предыдущих владельцев, в конце концов от «бонусов» при покупке новой.

Кроме того, в крайне лаконичной форме высказался пользователь TagilCity.ru Алексей, комментируя, видимо, результаты опроса:

Не надо врать! Возьмут БУ-шную иномарку, а через неделю двигатель новый ищут.

Преимущества автомобиля с пробегом также не оспоримы. Ведь если предыдущий владелец качественно за ней ухаживал и снабдил всеми комфортными опциями, то ездить на ней одно удовольствие. Подтверждают это и пользователи:

Тут еще надо учитывать, что за иномарка! Если это, например, машина друга, который холил ее и лелеял, ездил нормально, то да! а если это неизвестно что за машина, сколько у нее было хозяев, как они на ней ездили - то нет и еще раз нет! Я знаю многих людей, которые ездят по принципу «езжу пока ездит» - то есть вообще за машиной не следят, даже масло не меняют... купишь развалюху и что с ней потом делать? Подержанная - это вариант для тех, кто разбирается... и вообще, насколько подержанная?

У меня есть друг, который покупает для себя уже 4 «бэху» подряд. Но при этом каждую свою машину он перебирает собственными руками, ибо разбирается и у него есть время. Я бы так не смог. Поэтому взял русскую. Езжу уже более полугода, скатался на ТО и ничего не беспокоит. У такого друга я бы машину взял, но он не собирался продавать рассказывает Слава.

В итоге ясно, что на свой страх и риск машину точно никто не возьмет. Словами опрошенных тагильчан: если вы не разбираетесь в авто - берите русскую новую, а если специалист - подержанную иномарку.