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ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в 2013 году направило на благотворительные цели более 240 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в 2013 году направило на благотворительные цели более 240 млн рублей

16 января 2014, 15:10ОбществоЕвгения
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