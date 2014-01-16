ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в 2013 году направило на благотворительные цели более 240 млн рублей

Слова благодарности в адрес генерального директора корпорации Олега Сиенко и всего коллектива высказаны в благодарственном письме за подписью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера, председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной и руководителей областных общественных организаций. В письме также указано, что благотворительная деятельность УВЗ «способствует возрождению высоких нравственных традиций России говорится в пресс-релизе.

НПК «Уралвагонзавод» в 2013 году на благотворительные цели направила более 240 млн руб. Помощь была оказана как организациям и предприятиям, так и адресно — гражданам. В числе крупнейших — проекты по развитию спортивного клуба «Спутник», детских дошкольных и образовательных учреждений Нижнего Тагила.