Победители фотоконкурса «Свадьба в подарок» о правильном сумасшествии, спасении животных и ежедневных радостях (ФОТО)

Кому отдать победу – решали пользователи сайта, конечно, не без активного привлечения друзей самих участников. Конкурс вызвал большой ажиотаж, за что нужно отдать должное спонсорам. В качестве ключевых организаторов выступили Агентство праздников «Мармелад» и Фото/Видео студия «IS GROOVE». Они привлекли партнеров – свадебный салон «Ваниль», турагентство «Кокос-Тур», салон лазерной гравировки «La-Gravur» и кондитерский дом «Маруся». В итоге общая сумма подарков превысила 70000 рублей.

И наконец, накануне состоялась торжественная встреча с победителями конкурса, в ходе которой были вручены призы, а пары смогли побольше узнать друг о друге.

Слева направо: Кирилл и Виктория, Екатерина и Александр, Тимофей и Марина

У каждой пары оказались абсолютно разные истории знакомства, конечно, TagilCity.ru было интересно узнать подробности. Так, Катя и Александр (1 место), познакомились в одном из клубов города, в «Juke Joint». Клуба уже нет, зато пара уверенно движется вперед в своих отношениях. На официальную часть встречи к назначенному времени смогла подъехать только Катя, Саша немного задержался – работа есть работа. Зато это дало возможность невесте ответить на вопросы «без купюр»:

TagilCity.ru: Ты помнишь, когда впервые увидела его, когда отметила для себя этого человека?

Катя: Да, это была на празднике Halloween, он влетел, как сумасшедший, махал руками, видимо, веселое настроение было. Я тогда еще подумала, что того, чокнутый (смеется). Он, кстати, об этом не знает (смеется), а потом все само собой началось, стали общаться.

TagilCity.ru: А с тобой он делился подобными воспоминаниями, но насчет тебя?

Катя: Для него это слишком лично, я не буду говорить.

Кстати, когда в офис «Тагил Сити» подъехал Александр, действительно, добиться честного ответа не получилось – жених отшучивался, при этом нежно обнимая невесту.

А вот пара, занявшая второе место, Кирилл и Виктория, познакомились благодаря любви к братьям нашим меньшим. В самом начале знакомства они спасли кошку, вот что вспоминает Вика:

Это была выставка животных в Городском дворце молодежи в 2011 году. И там была кошка, очень красивая, похожа на британца. Она, видимо, распереживалась от такого количества людей и запрыгнула на электрощиток. И все, кто там был, испугались, что она может что-то перекусить, перегрызть, пострадать. В общем, мы растолкли таблетку валерьянки, скормили, и кошку спасли.

А Кирилл добавил, что у них есть общий друг – известная зоозащитница Маша Лисина, так что знакомство будущих молодоженов было неизбежным. Кстати, история с кошкой – далеко не единственная, пара еще спасала собак и вообще всегда готова помочь животным.

Тимофей и Марина (3 место) узнали друг друга в институте. И несмотря на то, что практически все пять курсов вообще друг друга не воспринимали, под конец учебы узнали друг друга ближе и поняли, что дальше – только вместе.

TagilCity.ru: А если представить, что вы обратили внимание друг на друга с первых занятий, что бы тогда произошло?

Тимофей: Ничего, нам нужно было это время, за эти пять лет учебы мы приобрели ценный опыт.

Марина: Зато сейчас каждый день открываем для себя что-то новое, очень много путешествуем, недавно встали на сноуборды, ездим кататься.

Тимофей (улыбаясь): Вы, кстати, когда звонили приглашать, я как раз ехал по трассе на Завьялиху (прим.ред. - ГЛК в Челябинской области).

Добавим, все пары планируют свои свадьбы летом, а после хотят отправиться в теплые страны:

Мы лето не отпустим даже летом уверенно говорит Виктория.

Тимофей и Мариша (как называет ее будущий супруг) хотят ехать в Грецию, а Катя и Александр подумывают о Тайланде. На вопрос о том, что пары чувствуют в преддверии одного из самых важных событий в жизни, все ответили, что это Любовь, а Кирилл заметил, что еще есть большое чувство ответственности.

Нам остается лишь в очередной раз поздравить всех участников конкурса: будьте счастливы и любите друг друга, ведь все только начинается и самое интересное еще впереди!

Главная символика свадьбы - свадебные кольца. Сегодня существует огромный выбор колец. Традиция обмениваться кольцами в знак любви и верности существовала еще в древности. И сегодня это не просто красивый аксессуар, но настоящий символ семейного счастья.