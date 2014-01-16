Популярный Toyota RAV4 отмечает двадцатилетие

Первый серийный RAV4 был представлен публике в марте 1994 года на автомобильном салоне в Женеве. Название RAV4 - это аббревиатура от Recreation Active Vehicle 4 Wheel Drive (RAV4) и переводится как «полноприводный автомобиль для активного отдыха». Характерными особенностями первого поколения Toyota RAV4 стали 2,0-литровый двигатель поперечного расположения и полностью независимая подвеска. Имея длину кузова 3,69 м, автомобиль был короче, чем современные автомобили B-сегмента. Первое поколение Toyota RAV4 было новаторской разработкой для своего времени.

С момента появления модели в мире реализовано более 5 миллионов автомобилей. В России RAV4 является одним из бестселлеров бренда Toyota. С момента появления модели на российском рынке в октябре 2001 года было реализовано более 193 000 автомобилей. В 2013 году в России продано рекордное количество RAV4 - около 40 тысяч единиц. Это максимальный результат за историю существования модели на российском рынке.